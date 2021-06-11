Дитячий табір у Біличанському лісі продали за мінімальну вартість

Дитячий оздоровчий табір «Святошин» не функціонує багато років

Дитячий оздоровчий табір «Святошин» не функціонує багато років

Табір «Святошин» купила компанія з кіпрським засновником

Дитячий оздоровчий табір «Святошин» на проспекті Перемоги, 150 продали на аукціоні 20 травня. Майновий комплекс знаходився на балансі Державного підприємства «Управління справами Фонду державного майна України». Фактично усі споруди розташовані на території Біличанського лісу. Про це повідомляє «КиевVласть».

Так, на аукціон було виставлено земельну ділянку площею майже 8 га та розташовані там будівлі і споруди площею 2,115 тис. кв. м.

До майнового комплексу входить 18 об'єктів. Це їдальня на 889,4 кв. м, чотири літні будиночки по 110,4 кв. м, чотири літні будиночки по 81,6 кв. м, також літні будиночки на 54,5 кв. м, 53,7 кв. м, 28,5 кв. м, два – по 28,2 кв. м. Ще туди входить душовий павільйон на 134,6 кв. м, вбиральня на 63,8 кв. м, сміттєзбірник на 21,6 кв. м, трансформаторна підстанція на 45,1 кв. м.

Не підлягає приватизації житловий одноповерховий будинок, розташований на території комплексу. Він має площу 73,3 кв. м та прибудови на 15,7 кв. м і 22,2 кв. м.

Також там знаходяться будівлі і споруди, які не є частиною майнового комплексу. Це декілька приміщень, сарай, очисні споруди, адміністративна будівля, яка після пожежі перебуває у напівзруйнованому стані, столярна майстерня та будинок туриста.

Єдиним учасником і переможцем аукціону стало ТОВ «Блек Рок 2020». Компанія придбала землю і майновий комплекс за мінімальну вартість – 40,342 млн грн.

Компанія ТОВ «Блек Рок 2020» була створена 1 жовтня минулого року. Основний вид діяльності – організація будівництва будівель. Також – купівля та продаж власного нерухомого майна, надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна, агентства нерухомості, комплексне обслуговування об'єктів.

Керівником компанії є Артур Павлевич Абовян. Він фігурує у судовій справі №760/10765/21 за ч. 1 ст. 163-1 (порушення порядку ведення податкового обліку, надання аудиторських висновків).

Засновником компанії є ТОВ «Ренгтон Ентерпрайзес Лімітед», зареєстроване на Кіпрі. Кінцевих бенефіціарних власників у компанії два, які мають по 50% власності. Це Андрій Ленарович Курманаєв та Руслан Володимирович Сєкарєв. Обидва вони з Києва.