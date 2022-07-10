Для дітей, які постраждали від війни, відкрили центри психологічної допомоги на Київщині

Загалом по Україні працює понад 100 таких центрів

У Київській області за підтримки Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ) запрацювали «СпільноТочки» – центри, де надають психологічну допомогу сім'ям із дітьми, які постраждали від війни. Про це повідомив голова Київської обласної військової адміністрації Олексій Кулеба.

«На початку червня в Бучі та Гостомелі, цього тижня в Ірпені запрацювали «СпільноТочки» – центри, де надають психологічну допомогу сім'ям із дітьми", - йдеться у повідомленні.

Загалом по Україні працює понад 100 таких точок у різних форматах.

Ініціатива діє в місцях, що постраждали через війну, де необхідна психологічна та інша спеціальна допомога.

У центрах є навчальні активності для розвитку дітей, консультації медиків, соціальних працівників. Також там проводяться групові заняття із соціальними педагогами та волонтерами.

«Діти – найбільш вразливі перед обличчям війни. Тому ЮНІСЕФ спрямовує свої зусилля на комплексну підтримку українських дітей, щоб захистити їх, забезпечити розвиток та благополуччя», – зазначив Кулеба.

Нагадаємо, раніше росіяни повідомили про кількість депортованих з окупованих територій українців. Понад 2,3 млн осіб, у тому числі майже 365 тис. дітей, росіяни викрали і перевезли до Росії з кінця лютого з території України.

Тим часом Росія готує поправки в законі для усиновлення дітей, викрадених із Донбасу.

Як відомо, російські чиновники запропонували створити так звані «табори» для вивчення мови окупанта. Вони будуть призначені для дітей, які погано володіють мовою країни-агресора та не можуть навчатися в російських школах.