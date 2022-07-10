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    Новини

    Для дітей, які постраждали від війни, відкрили центри психологічної допомоги на Київщині

    Центри психологічної допомоги працюють у Бучі та Гостомелі - Для дітей, які постраждали від війни, відкрили центри психологічної допомоги на Київщині
    Центри психологічної допомоги працюють у Бучі та Гостомелі
    фото: Олексій Кулеба

    Загалом по Україні працює понад 100 таких центрів

    У Київській області за підтримки Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ) запрацювали «СпільноТочки» – центри, де надають психологічну допомогу сім'ям із дітьми, які постраждали від війни. Про це повідомив голова Київської обласної військової адміністрації Олексій Кулеба.

    «На початку червня в Бучі та Гостомелі, цього тижня в Ірпені запрацювали «СпільноТочки» – центри, де надають психологічну допомогу сім'ям із дітьми", - йдеться у повідомленні.

    Загалом по Україні працює понад 100 таких точок у різних форматах.

    Ініціатива діє в місцях, що постраждали через війну, де необхідна психологічна та інша спеціальна допомога.

    У центрах є навчальні активності для розвитку дітей, консультації медиків, соціальних працівників. Також там проводяться групові заняття із соціальними педагогами та волонтерами.

    «Діти – найбільш вразливі перед обличчям війни. Тому ЮНІСЕФ спрямовує свої зусилля на комплексну підтримку українських дітей, щоб захистити їх, забезпечити розвиток та благополуччя», – зазначив Кулеба.

    Нагадаємо, раніше росіяни повідомили про кількість депортованих з окупованих територій українців. Понад 2,3 млн осіб, у тому числі майже 365 тис. дітей, росіяни викрали і перевезли до Росії з кінця лютого з території України.

    Тим часом Росія готує поправки в законі для усиновлення дітей, викрадених із Донбасу.

    Як відомо, російські чиновники запропонували створити так звані «табори» для вивчення мови окупанта. Вони будуть призначені для дітей, які погано володіють мовою країни-агресора та не можуть навчатися в російських школах.

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    Теги: росія окупанти війна Україна окупація #stoprussia
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    Для дітей, які постраждали від війни, відкрили центри психологічної допомоги на Київщині