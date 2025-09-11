Головна Київ Новини
Дмитро Білоцерківець йде з посади співголови фракції «Удар» у Київраді

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
Дмитро Білоцерківець йде з посади співголови фракції «Удар» у Київраді
Білоцерківець не коментував причини залишення посади
фото: Дмитро Білоцерковець/Facebook

В кінці липня у мережу потрапило відео, зняте на вулиці, на якому Кличко і Білоцерківець про щось сперечаються

Депутат Київської міської ради Дмитро Білоцерківець покидає посаду співголови фракції «Удар» у міськраді. Про це стало відомо на засіданні фракції «Удар», інформує «Главком» із посиланням на Lb.ua

Зазначається, що Білоцерківець не коментував причини залишення посади. Чутки про його розбіжності з лідером партії «Удар», мером Віталієм Кличком з'явилися в кінці липня, після того, як у мережу потрапило відео, зняте на вулиці, на якому Кличко і Білоцерківець про щось сперечаються.

Дмитро Білоцерківець є давнім соратником Віталія Кличка, на виборах до Київради в 2020 році він йшов у першій десятці списку партії «Удар». Вперше в «Ударі» він з'явився ще в 2012 році, коли очолив молодіжне крило партії в Криму та Києві. 

Після окупації Криму Білоцерківець переїхав з Севастополя до Києва, де в 2014-2016 роках працював директором департаменту благоустрою КМДА. З 2016 року Дмитро Білоцерківець є радником міського голови Віталія Кличка.

Нагадаємо, весною цього року ДБР проводило обшуки в оселі Білоцерківця, вилучивши ноутбуки і телефони. Білоцерківець заявив тоді, що обшуки проводилися для того, щоб «розбалансувати його особисто як лідера фракції мера столиці» і пов'язував ці події зі зняттям з посади секретаря Київради, «ударівця» Володимира Бондаренка.  Натомість правоохоронці заявили що обшуки не пов'язані з іншими гучними справами стосовно посадовців КМДА і Київради і стосуються винятково з'ясування джерела походження коштів у депутата. 

Напередодні, 8 квітня, Дмитро Білоцерківець під час сесії Київради заявив про переслідування з боку ДБР. Зокрема, депутат наголошував на тому, що слідчі дії налякали його дружину і проводилися без рішення суду. 

Віталій Кличко Київрада УДАР партії Дмитро Білоцерковець столиця

