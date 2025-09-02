«Переплатили у шість разів». Глава Держаудитслужби прокоментувала скандал з непридатними вагонами метро, які Кличко пригнав з Польщі

Басалаєва: «Якщо подарували, то вже якось в прийнятний спосіб можна було б їх доставити? Але ж ні: переплатили у шість разів»

Голова Державної аудиторської служби Алла Басалаєва заявила, що Київ переплатив 160 млн грн за доставку з Польщі подарованих вагонів метро. За її словами, вартість доставки була завищена у шість разів. Про це Басалаєва повідомила під час інтерв'ю «Главкому».

Басалаєва наголосила, що дві третини вагонів виявилися непридатними для використання, про що нещодавно писали ЗМІ. Вона зазначила, що міська влада проігнорувала рекомендації Держаудитслужби щодо ефективнішого використання коштів.

«Якщо подарували, то вже якось в прийнятний спосіб можна було б їх доставити? Але ж ні: переплатили у шість разів», – зауважила вона.

Голова служби також згадала інші проблеми в Києві, які призводять до зловживань, зокрема:

Незаконні парковки: аудит КП «Київтранспарксервіс» виявив, що підприємство завдало збитків на 50 млн грн через незаконний збір коштів на парковках.

Поштова площа: підземна частина недобудованої площі руйнується і може затопити тунель.

На думку Басалаєвої, через нелдноразове ігнорування рекомендацій з боку київської влади, її діяльністю тепер зацікавилися правоохоронні органи.

Нагадаємо, 13 серпня, прокурорами Київської міської прокуратури та окружних прокуратур спільно зі слідчими поліції та Державним бюро розслідувань повідомлено про підозри 22 особам на загальну суму збитків у понад 230 млн грн. Підозрювані – посадові особи комунальних підприємств та структурних підрозділів КМДА, а також підприємці, які виконували ремонти чи постачали товари за бюджетні гроші. Посадовців підозрюють у службовій недбалості, яка коштувала столичному бюджету сотні, а подекуди й мільйони гривень як у випадку із зупинкою руху поїздів метро на ділянці від станції «Либідська» до станції «Теремки» та у пособництві в заволодінні бюджетними грошима. Підрядникам, які виконували ремонтні роботи чи постачали товари за бюджетні гроші, повідомлено про підозри у заволодінні грошима.