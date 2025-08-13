Головна Київ Новини
Суд зняв електронний браслет із заступника Кличка Володимира Прокопіва

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
Суд зняв електронний браслет із заступника Кличка Володимира Прокопіва
Володимир Прокорів у залі суду. 9 липня 2025 року
фото: Володимир Прокопів/Facebook

Домашній арешт посадовця тривав понад чотири місяці

12 серпня суд постановив зняли цілодобовий домашній арешт та електронний браслет із заступника мера Києва Володимира Прокопіва, якого відсторонили від виконання обов’язків. Про це посадовець повідомив у своїх соцмережах, інформує «Главком».

«Майже чотири місяці вдома із цією «штукою», не назвеш приємним періодом у житті, тим паче, що я не вчиняв жодних злочинів. Моя мета, щоб з мене зняли усі підозри та несправедливі звинувачення. Будемо працювати над цим», – написав Прокопів у себе на сторінці.

Володимир Прокопів повідомив, що більше не носить електронний браслет
Володимир Прокопів повідомив, що більше не носить електронний браслет
фото: Володимир Прокопів/Facebook

Нагадаємо, 17 квітня 2025 року співробітники СБУ та Нацполіції вручили підозру заступнику Кличка. Володимиру Прокопіву інкримінують організацію схеми із незаконного переправлення військовозобов'язаних до Європи.

За інформацією «Главкома», партнери «Удару» з «Європейської солідарності» Порошенка вимагають від міського голови перегляду умов співпраці. Команда Порошенка у столиці бажає бачити наступним секретарем саме представника своєї політсили. І з боку «ЄС» навіть визначений конкретний кандидат на цю посаду – голова їхньої фракції у Київраді Володимир Прокопів.

Прокопів нещодавно став фігурантом гучного корупційного розслідування. У жовтні минулого року журналісти Bihus.іnfo з'ясували, що тесть, теща та дружина Прокопіва за час його роботи в Київраді та КМДА стали власниками елітної нерухомості у столиці, а двоє його друзів (Олександр Поштарюк та Андрій Стеценко) отримали у власність щонайменше шість об'єктів нерухомості, які раніше перебували в комунальній власності. Перед тим, як заволодіти комунальними об'єктами, Поштарюк та Стеценко допомагали родині заступника Кличка обзавестися житлом за явно неринковими цінами.

Кличко тоді став на захист лідера партнерської фракції і звернувся до правоохоронних і антикорупційних органів з проханням перевірити факти, викладені розслідувачами. А на час перевірки відсторонив Прокопіва з посади заступника голови КМДА. Сам Прокопів пафосно заявляв, що написав заяву про звільнення, але минуло пів року, а він і досі числиться на сайті КМДА заступником з питань здійснення самоврядних повноважень. 

14 липня Київський Апеляційний суд залишив у силі рішення суду першої інстанції про цілодобовий домашній арешт заступника голови КМДА, голови фракції «Європейська солідарність» у Київраді Володимира Прокопіва. 

