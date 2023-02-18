Дніпровський театр покаже у Києві виставу про знакові події війни
У постановці «Всупереч» використані п’єси сучасних українських драматургів про боротьбу країни за її свободу, написані після 24 лютого 2022 року
24 лютого, у річницю повномасштабного вторгнення росії в Україну актори Дніпровського академічного театру драми та комедії «Драміком» зіграють у Києві виставу на одну дію «Всупереч». Про це повідомляє «Вечірній Київ».
Її поставив режисер Антон Меженін за текстами сучасних українських драматургів – Ірини Гарець, Ігоря Білиця, Людмили Тимошенко, Марини Смілянець, Ніни Захоженко. Всі вони створені після початку повномасштабного вторгнення.
Прeм’єра на сцені Національного академічного драматичного театру імені Лесі Українки.
«Всупереч» – це унікальний творчий проєкт, що відбиває події сьогодення та минулого. У виставі поєднується документалістика, сучасна драматургія, ігровий та пластичний театр (хореограф Євген Карякін).
«Йдеться про все, що ми переживали під час Революції Гідності, впродовж усієї російсько-української війни, що відчуваємо з 24 лютого й за що вже 400 років бореться наш український народ, – зазначають у театрі. – Проєкт глибоко й точно артикулює досвід війни, обстоювання власної незалежності та свободи. Музика й пісні на слова Сергія Жадана та Олега Каданова, які звучать у виставі, підсилюють її важливі сенси та меседжі».
Постановка повертає нас до найзнаковіших подій та епізодів цієї війни з її героями й символами, а й, усупереч ворожим планам, спонукає жити, боротися та перемагати.
Одну з головних героїнь Вистава «Всупереч» грає учасниця Революції Гідності Валерія Лагода, родом Нікополя, який зараз нещадно обстрілюється російськими окупантами.
«Коли у 2014 році відбувався Майдан, я була випускницею театрального коледжу в Дніпрі. Це був час випускних іспитів, між якими я бігала на місцеві майдани і демонстрації, бо дивитись як б’ють і вбивають людей за свободу і мовчати було неможливо, – пригадує Валерія. – В січні 2014 року разом з одногрупниками ми їздили на прослуховування у Донецький драматичний театр. Але доля розпорядилась інакше і залишила мене у Дніпрі. У 2022 році, коли почалось повномасштабне вторгнення, ми з сім’єю ухвалили рішення залишитися в Україні і продовжувати працювати на культурному та освітньому фронті в нашому театрі».
Вистава «Всупереч». Прем’єра у Києві
Коли: 24 лютого о 18:00
Де: Національний академічний драматичний театр імені Лесі Українки (Київ, вул. Богдана Хмельницького, 5), основна сцена
Тривалість вистави: 1 година 30 хвилин.
Вікові обмеження: 16+
Коментарі — 0