Головна Київ Новини
search button user button menu button

Дніпровський театр покаже у Києві виставу про знакові події війни

Станіслав Груздєв
glavcom.ua
Дніпровський театр покаже у Києві виставу про знакові події війни
«Всупереч» — це унікальний творчий проєкт, що відбиває події сьогодення та минулого
Фото: театр «Драміком»

У постановці «Всупереч» використані п’єси сучасних українських драматургів про боротьбу країни за її свободу, написані після 24 лютого 2022 року

24 лютого, у річницю повномасштабного вторгнення росії в Україну актори Дніпровського академічного театру драми та комедії «Драміком» зіграють у Києві виставу на одну дію «Всупереч». Про це повідомляє «Вечірній Київ».

Її поставив режисер Антон Меженін за текстами сучасних українських драматургів – Ірини Гарець, Ігоря Білиця, Людмили Тимошенко, Марини Смілянець, Ніни Захоженко. Всі вони створені після початку повномасштабного вторгнення.

Прeм’єра на сцені Національного академічного драматичного театру імені Лесі Українки.

«Всупереч» – це унікальний творчий проєкт, що відбиває події сьогодення та минулого. У виставі поєднується документалістика, сучасна драматургія, ігровий та пластичний театр (хореограф Євген Карякін).

«Йдеться про все, що ми переживали під час Революції Гідності, впродовж усієї російсько-української війни, що відчуваємо з 24 лютого й за що вже 400 років бореться наш український народ, – зазначають у театрі. – Проєкт глибоко й точно артикулює досвід війни, обстоювання власної незалежності та свободи. Музика й пісні на слова Сергія Жадана та Олега Каданова, які звучать у виставі, підсилюють її важливі сенси та меседжі».

У проєкті «Всупереч» йдеться про обстоювання власної незалежності та свободи
У проєкті «Всупереч» йдеться про обстоювання власної незалежності та свободи
Фото: театр «Драміком»

Постановка повертає нас до найзнаковіших подій та епізодів цієї війни з її героями й символами, а й, усупереч ворожим планам, спонукає жити, боротися та перемагати.

Одну з головних героїнь Вистава «Всупереч» грає учасниця Революції Гідності Валерія Лагода, родом Нікополя, який зараз нещадно обстрілюється російськими окупантами.

«Коли у 2014 році відбувався Майдан, я була випускницею театрального коледжу в Дніпрі. Це був час випускних іспитів, між якими я бігала на місцеві майдани і демонстрації, бо дивитись як б’ють і вбивають людей за свободу і мовчати було неможливо, – пригадує Валерія. – В січні 2014 року разом з одногрупниками ми їздили на прослуховування у Донецький драматичний театр. Але доля розпорядилась інакше і залишила мене у Дніпрі. У 2022 році, коли почалось повномасштабне вторгнення, ми з сім’єю ухвалили рішення залишитися в Україні і продовжувати працювати на культурному та освітньому фронті в нашому театрі».

Вистава «Всупереч». Прем’єра у Києві

Коли: 24 лютого о 18:00

Де: Національний академічний драматичний театр імені Лесі Українки (Київ, вул. Богдана Хмельницького, 5), основна сцена

Тривалість вистави: 1 година 30 хвилин.

Вікові обмеження: 16+

Теги: Київ театр культура війна

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Столиця відновлює роботу електротранспорту. Які маршрути працюватимуть
Столиця відновлює роботу електротранспорту. Які маршрути працюватимуть
15 лютого, 22:25
Висока загроза ворожих ракетних і авіаційних атак – речник Одеської ОВА
Висока загроза ворожих ракетних і авіаційних атак – речник Одеської ОВА
10 лютого, 07:53
Минулої доби російські загарбники обстріляли 42 рази територію Херсонщини
Росіяни гатили по Херсонщині з артилерії та РСЗВ: є жертва та поранений
1 лютого, 08:55
Померла актриса столичного театру Лесі Українки 
Померла актриса столичного театру Лесі Українки 
29 сiчня, 22:35
Анна Фотига: Як і у випадку з німецьким Третім Райхом, як екзистенційна загроза людству та міжнародному порядку, Росія повинна зазнати кардинальних змін
Демонтаж Російської Федерації. Світ має виступити з відважною ініціативою Авторська стаття
27 сiчня, 21:00
У розвідці заявляють, що Пригожин займається піаром й власним політичним майбутнім
Розвідка пояснила, яка справжня роль Пригожина у війні
27 сiчня, 18:24
На війну в Україні ПВК «Вагнер» завербувал близько 50 тис. ув'язнених
Пригожин вербує у «Вагнер» вивезених до РФ українських в’язнів
25 сiчня, 07:49
Путін здійснює гібридні атаки, намагаючись зруйнувати демократичні режими у різних країнах світу
Бунт у США, заколот у Бразилії… Прихована війна Путіна Гібридна війна
22 сiчня, 21:00
Не все можна публічно оголошувати, про що ведуться розмови у форматі «Рамштайну»
Результати «Рамштайну-8», кадрові зміни в МВС. Головне за 20 січня
20 сiчня, 21:01

Новини

Дніпровський театр покаже у Києві виставу про знакові події війни
Дніпровський театр покаже у Києві виставу про знакові події війни
В Києві проходить турнір з греко-римської боротьби
В Києві проходить турнір з греко-римської боротьби
У Києві запрацювали продовольчі ярмарки (адреси)
У Києві запрацювали продовольчі ярмарки (адреси)
Смертельна ДТП у Київській області: легковик влетів у маршрутку
Смертельна ДТП у Київській області: легковик влетів у маршрутку
У «Мистецькому арсеналі» облаштовано укриття (фото)
У «Мистецькому арсеналі» облаштовано укриття (фото)
Столичний громадський транспорт змінює маршрути (схема)
Столичний громадський транспорт змінює маршрути (схема)

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
57K
Ракетна атака: у Хмельницькому пролунали вибухи
32K
Винищувачі для України. Польща знайшла альтернативу F-16
30K
Чому мовчить Бубка? Нардепка Саладуха прокоментувала скандал із зникненням коштів від МОК
11K
Продовження скандалу з «Ашан»: мережа дала офіційну відповідь
8999
Сьогодні – перша поминальна батьківська субота 2023 року. Що слід робити
7259
Лікар назвав п’ять чинників, що збільшують ймовірність інсульту

Новини

Лукашенко на весь світ зізнався, що ним керує Путін (відео)
Вчора, 15:28
Захопити Бахмут до 24 лютого: ISW дав невтішний прогноз планам Путіна
Вчора, 06:23
Аналітики ISW вказали, що зруйнує плани Росії вести великий наступ
16 лютого, 06:27
В Україну повернеться дефіцит електроенергії: у ДТЕК назвали причини
15 лютого, 14:29
Українська розвідка співпрацює з дуже близькими до Путіна людьми
15 лютого, 08:04
Набурили досхочу: у Bloomberg підрахували, скільки нафтосверловин має Росія
14 лютого, 16:38

Прес-релізи

«Туман війни» – як війна в Україні змінила ландшафт кіберзагроз
«Туман війни» – як війна в Україні змінила ландшафт кіберзагроз
16 лютого, 15:05
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту