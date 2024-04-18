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Гетманцев: Ми вирішили проблему з нелегальним алкоголем. А з тютюном – біда

Валерій Ульяненко
glavcom.ua
Гетманцев: Ми вирішили проблему з нелегальним алкоголем. А з тютюном – біда
Попри те, що податкова не виходить з підозрілих виробництв, необлікований тютюн все одно десь береться
фото з відкритих джерел

«Тютюновий роздріб – там біда. Відкрито злочинці реалізують контрафактні цигарки без акцизів, і правоохоронці їх вперто «не бачать»

20% ринку тютюнових виробів перебуває «у тіні» і саме він чинить безпрецедентний спротив на шляху до детенізації. Про це в інтерв’ю «Главкому» заявив голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

«Щодо тютюну є два моменти. Надходження від нього перевиконали план на 13%, і рік до року там є непогане зростання. Але дійсно ми бачимо всі ці цигарки по 40 грн за пачку, які просто не можуть продаватися за таку ціну, бо тільки акциз збільшує ціну на 30 грн. За деякими дослідженнями, 20% ринку перебуває «у тіні». Власне, сутність проблеми тут нічим не відрізняється від інших проблемних ринків, просто тут більші масштаби чорного кешу і відповідно ненадходження до держбюджету», – повідомив нардеп.

Гетманцев наголосив, що податковій вдалося майже повністю вирішити проблему з нелегальним алкоголем, але додав, що його легше контролювати, ніж тютюн.

«Спирт повинен перебродити, його мають очистити і це все займає достатньо часу. А цигарки можна «наклепати» за ніч. І попри те, що з вересня минулого року податкова не виходить з підозрілих виробництв, які працюють п’ять днів на місяць і використовують потужності на 10-20%, все одно десь береться цей необлікований тютюн», – зазначив він.

За словами депутата, тютюн або імпортується, або виробляється на нелегальних цехах, або на виробництвах вночі, коли у податкової немає юридично повноважень для перевірок. Окремою проблемою нардеп назвав це тютюновий роздріб – за його словами, «там біда».

«Відкрито, не приховуючись, злочинці реалізують контрафактні цигарки без акцизів, і правоохоронці їх вперто «не бачать». На комітеті ми розглядали кейс області, де ситуація найгірша, – Дніпропетровської, і ставили питання керівнику Головного управління МВС у Дніпропетровській області. Я вважаю, що тут єдиним виходом є пов’язування результатів роботи відповідного органу з перебуванням відповідальної особи на посаді», – заявив Гетманцев.

Голова комітету переконаний – керівник органу має йти у відставку, якщо в регіоні масово реалізується нелегальний тютюн.

Як повідомлялося, держава намагається вивести ринки з тіні та створити рівні умови господарювання для всіх. Це вдалося зробили із торгівлею золотими виробами та галуззю пального, повідомив Данило Гетманцев. Депутат наголосив, що проблема у державі, оскільки її перший обов'язок перед бізнесом – створити рівні умови господарювання.

До слова, ухилятися від сплати податків у воєнний час – це те саме, що красти в армії. Таку думку висловив Данило Гетманцев і назвав порушників «покидьками». Нардеп підкреслив, що воювати можна лише всім разом, а не частиною суспільства. За його словами, обурливі факти фіксуються у тих галузях, де відбувається ухилення від оподаткування.

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Теги: акциз спирт Данило Гетманцев тютюнові вироби

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