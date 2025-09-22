Головна Київ Новини
Хрещатик щодня о 9:00 перекриватиметься для хвилини мовчання

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
Хвилина мовчаня на Хрещатику у Києві 1 жовтня 2023 року
фото: Влада Прізова/Суспільне

Керівник КМВА вже готує відповідне розпорядження, будуть відповідні вказівки для патрульної поліції та інших служб

Хрещатик у Києві щодня о 9:00 перекриватимуть на час загальнонаціональної хвилини мовчання. Про це повідомив начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко, інформує «Главком».

За його словами, відповідні вказівки отримають патрульна поліція, Центр організації дорожнього руху, департамент транспорту та підрозділи, що відповідають за комунікації у громаді. 

Тимур Ткаченко додав, що очікує від киян «не розуміння, а поваги до тих, хто віддав життя за наше життя».

Планується, що обмеження руху почне діяти до кінця цього тижня.

Хрещатик – серце столиці. А столиця – серце і приклад для всієї України. Чекаю не розуміння, а поваги до тих, хто віддав життя за наше життя. Щодня 9:00. Зупинись. Вшануй», – написав Ткаченко.

Нагадаємо, Київ унормував правила проведення хвилини мовчання. Однак столиця не завмиратиме щодня рівно о дев'ятій як Львів, бо хвилина мовчання у мегаполісі має свої особливості та складнощі. Про це в інтерв'ю «Главкому» повідомила депутатка Київради, голова комісії Київради з питань культури, туризму та інформаційної політики Вікторія Муха. Депутатка розповіла, що Київ почав напрацьовувати додаткові механізми для проведення щоденної хвилини мовчання на вшанування пам’яті загиблих у російсько-українській війні після того, як кияни підтримали відповідну електронну петицію.

19 лютого у столичному метрополітені вперше пролунало оголошення, яке щоранку нагадуватиме про загальнонаціональну хвилину мовчання для вшанування пам’яті загиблих Захисників і Захисниць та мирних жителів України. Про це повідомляє пресслужба Київради. Як повідомив заступник директора Департаменту транспортної інфраструктури КМДА Роман Лелюк, трансляція оголошення про загальнонаціональну хвилину мовчання розпочалась сьогодні о 9:00 на 19 станціях київського метрополітену глибокого залягання, де є система автоматичного оповіщення пасажирів. За його словами, на тих станціях підземки, де з технічних причин неможливо транслювати оголошення та відображати візуальну частину на моніторах чи екранах, будуть розміщені інформаційні матеріали. 

