У Києві може з'явитися вулиця Андрія Парубія: зареєстровано петицію

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
У Києві може з'явитися вулиця Андрія Парубія: зареєстровано петицію
Андрія Парубія було вбито 30 серпня 2025 року у Львові
фото: Олександр Сенько/Facebook

Політик та громадський діяч багато років жив і працював у Києві

Сьогодні, 1 вересня, на сайті Київської міської ради зареєстровано петицію з пропозицією перейменувати одну з вулиць столиці на честь колишнього голови Верховної Ради України Андрія Парубія. Автор звернення, Андрій Машков, закликає громадян підтримати ініціативу, щоб вшанувати пам’ять політика, якого було вбито 30 серпня 2025 року у Львові. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на текст петиції.

У тексті петиції Машков згадує, що Парубій був видатним державним та громадським діячем, який багато років працював на благо України. Він брав активну участь у створенні демократичних інститутів та української армії, а також був одним із лідерів Помаранчевої Революції та Революції Гідності.

Автор петиції наголошує на заслугах політика перед суспільством і державою та пропонує назвати його ім’ям одну з вулиць Києва, де він жив і працював.

Станом на 15:00 1 вересня 2025 року петиція набрала 47 підписів. Для розгляду Київрадою вона має зібрати 6 тис. підписів протягом 60 днів.

Як відомо, 30 серпня у Львові невідомий застрелив колишнього голову Верховної Ради Андрія Парубія. За повідомленням місцевих ЗМІ, політика вбила невідома особа, яка замаскувалась під кур'єра доставки.

Міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко та генеральний прокурор Руслан Кравченко доповіли президенту України Володимиру Зеленському про вбивство колишнього голови Верховної Ради Андрія Парубія.

Новина про вбивство Андрія Парубія сколихнула мережу. Політики та колеги українського діяча висловлюють співчуття рідним і близьким, а також вимагають швидкого та прозорого розслідування трагедії. У соцмережі також з'явилося відео з моменту вбивства ексспікера.

Зокрема, повідомлялось, що Служба безпеки України не має жодних даних щодо того, чи пов'язані вбивства мовознавиці Ірини Фаріон та ексспікера Верховної Ради України Андрія Парубія. Водночас розглядається версія «російського сліду» у справі.

Уночі 1 вересня президент Володимир Зеленський повідомив, що СБУ та Національна поліція затримали підозрюваного у вбивстві народного депутата Андрія Парубія.

Згодом затриманому 52-річному львів’янину було повідомлено про підозру у вбивстві народного депутата України Андрія Парубія. Наразі тривають обшуки за місцями його проживання і перебування.

Служба безпеки України 1 вересня заявила про можливу причетність російських спецслужб до вбивства народного депутата Андрія Парубія. За попередніми даними, злочин мав ознаки замовного, а оперативна інформація свідчить про «російський слід» у його організації. 

