Головна Київ Новини
search button user button menu button

Новий скандал у Києві. Біля Русанівської протоки невідомі вирубали дерева та почали будівництво

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
google social img telegram social img facebook social img
Новий скандал у Києві. Біля Русанівської протоки невідомі вирубали дерева та почали будівництво
На місці події виявлено 14 зрізаних дерев
фото: Київська міська прокуратура

Попередньо правопорушення кваліфіковане як самовільне будівництво на самовільно зайнятій земельній ділянці 

За процесуального керівництва Дніпровської окружної прокуратури розпочато досудове розслідування за фактом порубки дерев поблизу прибережної зони у Дніпровському районі столиці, де неподалік триває будівництво житлового комплексу. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на пресслужбу Київської міської прокуратури.

Досудове розслідування здійснюють слідчі Дніпровського управління поліції ГУ Нацполіції у м. Києві
Досудове розслідування здійснюють слідчі Дніпровського управління поліції ГУ Нацполіції у м. Києві
фото: Київська міська прокуратура

Повідомляється, шо попередньо правопорушення кваліфіковане як самовільне будівництво будівель або споруд на самовільно зайнятій земельній ділянці (ч. 4 ст. 197-1 КК України) та незаконна порубка лісу (ч. 1 ст. 246 КК України).

Попередньо правопорушення кваліфіковане як самовільне будівництво на самовільно зайнятій земельній ділянці
Попередньо правопорушення кваліфіковане як самовільне будівництво на самовільно зайнятій земельній ділянці
фото: Київська міська прокуратура

«На цей час вже проведено огляд місця події та виявлено 14 зрізаних дерев, частину земельної ділянки розрівняно спецтехнікою та засипано піском. Наразі правоохоронці встановлюють законність будівельних робіт та порубки дерев», – йдеться к повідомленні.

Частину земельної ділянки розрівняно спецтехнікою та засипано піском
Частину земельної ділянки розрівняно спецтехнікою та засипано піском
фото: Київська міська прокуратура

Досудове розслідування здійснюють слідчі Дніпровського управління поліції ГУ Нацполіції у м. Києві. 

Нагадаємо, прокуратура через суд вимагає визнати право власності на самочинно збудоване комерційне приміщення у Деснянському районі за столичною громадою. Слідчими прокуратури встановлено, що на комунальній земельній ділянці площею 0,12 га у Деснянському районі міста Києва знаходиться самочинно збудована двоповерхова будівля площею майже 2 тис. кв.м, яка використовується приватною юридичною особою.

Раніше прокуратура через суд зобов’язала підприємця знести ресторан, самовільно збудований на ділянці Національного природного парку «Голосіївський», рішення вже набрало законної сили. 

Теги: вирубування лісу прокуратура Київ будівництво розслідування

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

«Київводоканал» перепрошує за тимчасові незручності
Частина Оболоні залишиться без води: де і коли будуть проводити планові роботи
26 серпня, 00:35
Підозрюваний у підриві «Північних потоків» українець – проти екстрадиції в Німеччину, звинувачення відкидає
Було чотири бомби: стали відомі нові деталі підриву «Північних потоків»
23 серпня, 22:14
Лівітт заявила, що Україна та РФ не готові завершити війну самі
«Був не здивований». Білий дім повідомив, як Трамп відреагував на удар РФ по Києву
28 серпня, 21:50
Яна Шаповал загинула через російський удар
Удар по Києву 28 серпня: загинула Яна Шаповал, її чоловік і син борються за життя
29 серпня, 19:33
У Києві гучно
У Києві пролунали вибухи, працює ППО
10 вересня, 03:22
Під час промивки мереж Київводоканал не рекомендує користуватися водою з крану
«Київводоканал» проведе планову промивку мереж на Троєщині: де та коли
17 вересня, 17:18
Жінку спустили на землю у спеціальній корзині
У Києві рятувальники зняли жінку з балкона 11 поверху
20 вересня, 22:13
Обмеження руху пов’язане з проведенням дорожніх робіт
У Києві через ремонти частково обмежено рух на низці вулиць: де складно проїхати
Вчора, 12:55
Комунальні служби виконують ремонт стелі підземного переходу
Ремонт у підземному переході на Майдані Незалежності триватиме до 15 жовтня
Сьогодні, 08:26

Новини

Новий скандал у Києві. Біля Русанівської протоки невідомі вирубали дерева та почали будівництво
Новий скандал у Києві. Біля Русанівської протоки невідомі вирубали дерева та почали будівництво
На Київщину сунуть перші заморозки: оголошено жовтий рівень небезпеки
На Київщину сунуть перші заморозки: оголошено жовтий рівень небезпеки
Київ почав зупиняти транспорт на хвилину мовчання: бурхлива реакція соцмереж
Київ почав зупиняти транспорт на хвилину мовчання: бурхлива реакція соцмереж
Довічне за вбивство підлітка на фунікулері: реакція українців на вирок суду
Довічне за вбивство підлітка на фунікулері: реакція українців на вирок суду
Ведмедик за пів мільйона гривень: власниця порадила невдоволеним «завалити жало»
Ведмедик за пів мільйона гривень: власниця порадила невдоволеним «завалити жало»
Прокуратура вимагає від Київради визначити межі заказника «Острів Жуків»
Прокуратура вимагає від Київради визначити межі заказника «Острів Жуків»

Новини

В Україні мінлива хмарність, місцями дощитиме: прогноз погоди на 23 вересня
Сьогодні, 06:01
Окупанти атакували Сумщину: є влучання, виникли пожежі
Вчора, 04:23
Париж розмістив прапори Палестини та Ізраїлю на Ейфелевій вежі (фото)
Вчора, 01:38
Дніпро. Росія вдарила по багатоповерхівці (відео)
20 вересня, 07:09
Швеція показала фото російських літаків, що порушили повітряний простір Естонії
20 вересня, 05:10
Суд заочно заарештував колишнього нардепа Новинського, який від імені Кирила був куратором УПЦ МП
18 вересня, 14:31

Прес-релізи

Національний ривок до довголіття: на AM Summit 2025 у Києві вперше обговорять тему управління віком
Національний ривок до довголіття: на AM Summit 2025 у Києві вперше обговорять тему управління віком
22 вересня, 09:30
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua