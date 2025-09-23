Новий скандал у Києві. Біля Русанівської протоки невідомі вирубали дерева та почали будівництво

Попередньо правопорушення кваліфіковане як самовільне будівництво на самовільно зайнятій земельній ділянці

За процесуального керівництва Дніпровської окружної прокуратури розпочато досудове розслідування за фактом порубки дерев поблизу прибережної зони у Дніпровському районі столиці, де неподалік триває будівництво житлового комплексу. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на пресслужбу Київської міської прокуратури.

Досудове розслідування здійснюють слідчі Дніпровського управління поліції ГУ Нацполіції у м. Києві фото: Київська міська прокуратура

Повідомляється, шо попередньо правопорушення кваліфіковане як самовільне будівництво будівель або споруд на самовільно зайнятій земельній ділянці (ч. 4 ст. 197-1 КК України) та незаконна порубка лісу (ч. 1 ст. 246 КК України).

Попередньо правопорушення кваліфіковане як самовільне будівництво на самовільно зайнятій земельній ділянці фото: Київська міська прокуратура

«На цей час вже проведено огляд місця події та виявлено 14 зрізаних дерев, частину земельної ділянки розрівняно спецтехнікою та засипано піском. Наразі правоохоронці встановлюють законність будівельних робіт та порубки дерев», – йдеться к повідомленні.

Частину земельної ділянки розрівняно спецтехнікою та засипано піском фото: Київська міська прокуратура

Нагадаємо, прокуратура через суд вимагає визнати право власності на самочинно збудоване комерційне приміщення у Деснянському районі за столичною громадою. Слідчими прокуратури встановлено, що на комунальній земельній ділянці площею 0,12 га у Деснянському районі міста Києва знаходиться самочинно збудована двоповерхова будівля площею майже 2 тис. кв.м, яка використовується приватною юридичною особою.

Раніше прокуратура через суд зобов’язала підприємця знести ресторан, самовільно збудований на ділянці Національного природного парку «Голосіївський», рішення вже набрало законної сили.