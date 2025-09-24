У Києві на території лікарні з’явиться гольф-майданчик: деталі

Очікувана вартість робіт складає 46 млн грн

Київська обласна клінічна лікарня оголосила масштабний тендер на облаштування своєї території. У планах – створити сучасний простір із гольф-майданчиком, спортивними зонами та місцями для відпочинку. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ProZorro.

Очікувана вартість робіт складає 45,9 млн грн. Подати пропозиції учасники зможуть до 30 вересня цього року.

Київська обласна лікарня планує облаштувати спортивний та гольф-майданчик дані: ProZorro

Проєкт передбачає повний благоустрій ділянки на вулиці Віктора Некрасова, 49 у Сирецькому гаю. Тут мають з’явитися нові доріжки з бруківки, плитки та асфальту, бордюри й тактильне покриття, аби територія стала зручною для маломобільних людей.

Лікарня хоче не лише озеленити територію газонами та декоративною травою, а й облаштувати спеціальне синтетичне покриття для гри в гольф. Окрім цього, передбачене встановлення лав, урн, навісів і спортивного обладнання.

дані з тендерної документації

Окрему увагу приділять інженерним роботам: на території прокладуть нові мережі, облаштують дренаж і каналізаційні колодязі, а також змонтують сучасне освітлення з LED-лампами. Завершити будівництво підрядник має до кінця 2026 року.

Раніше «Главком» писав, що Національне військове меморіальне кладовище планує придбати два електричних гольф-кари. Очікувана вартість закупівлі – 1,57 млн грн. Поставка транспорту має бути здійснена до кінця 2025 року за адресою: Київська область, с. Гатне.

За технічними характеристиками, які описані в тендерній документації, українські дистриб’ютори пропонують гольф-кари від $15 тис. (приблизно 619 тис. грн). Такі транспортні засоби зазвичай використовують для перевезення відвідувачів у парках, на курортах та територіях з обмеженим рухом.