Поліція Києва повідомила про затримання наркоділків з товаром на 4 млн грн (фото)

За словами поліції, організатором наркобізнесу виявився 33-річний мешканець міста Кам’янське

Столичні правоохоронці затримали шістьох учасників міжрегіонального наркоугруповання та вилучили заборонених речовин на 4 млн грн. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на поліцію Києва.

За словами начальника Шевченківського управління поліції Ігоря Падюка, організатором наркобізнесу виявився 33-річний мешканець міста Кам’янське, Дніпропетровської області, який залучив до протиправної діяльності п’ятьох спільників, жителів Кам’янського та столиці.

«На Дніпропетровщині троє наркоторговців орендували приватний будинок, у якому фасували психотропи і відправляли їх по всій території України. А в Києві троє їх поплічників у квартирі організували склад заборонених речовин, які також фасували, а потім відправляли оптовими партіями в різні регіони країни. Клієнтів вони знаходили через закритий Телеграм-канал»., повідомив Падюк

У столиці та на Дніпропетровщині правоохоронці вилучили близько 8 кг альфа-PVP, 9 кг канабісу, понад 1 кг амфетаміну та понад 2500 пігулок МДМА фото: поліція Києва/Facebook

Зазначається, що у результаті проведених одночасних обшуків за силової підтримки бійців полку поліції особливого призначення №1 та кінологів у столиці та на Дніпропетровщині правоохоронці виявили та вилучили близько 8 кг альфа-PVP, 9 кг канабісу, понад 1 кг амфетаміну та понад 2500 пігулок МДМА. Вартість вилученого товару за цінами «чорного ринку» складає 4 млн грн.

До обшуків було залучено службових собак, навчених шукати наркотичні препарати фото: поліція Києва/Facebook

Ділків було затримано у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Слідчі повідомили шістьом учасниками групи про підозру за ч. 3 ст. 307 Кримінального кодексу України - незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів в особливо великих розмірах. Їм загрожує до дванадцяти років позбавлення волі із конфіскацією майна.

Нагадаємо, у серпні на всій території держави було проведено І етап всеукраїнської спецоперації під умовною назвою «Джентельмени». Комплекс оперативних заходів було проведено для виявлення та ліквідація незаконних посівів конопель і снотворного маку та недопущення надходження наркосировини на «чорний» ринок. У рамках операції поліцейські провели 128 обшуків у домоволодіннях та на присадибних ділянках у 20 регіонах країни. Для маскування незаконних посівів зловмисники висаджували коноплі та снотворний мак серед сільськогосподарських культур, плавнях та важкодоступних місцях. За результатами слідчих дій правоохоронці виявили та знищили понад 21 тисячу нарковмісних рослин, а також вилучили майже 57 кг канабісу й обладнання, гроші та автомобілі.

До слова, столична прокуратура оголосила підозру подружжю у спробі отримати гроші за обіцянку вплинути на кримінальну справу. Подружжя пообіцяло дружині підозрюваного у контрабанді наркотиків допомогти змінити йому запобіжний захід із тримання під вартою на домашній арешт, перекваліфікувати обвинувачення та звільнити від кримінальної відповідальності. За це вони начебто вимагали $140 тис., які, за їх словами, мали передати правоохоронцям.