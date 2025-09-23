Головна Київ Новини
Київ почав зупиняти транспорт на хвилину мовчання: бурхлива реакція соцмереж

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
Київ почав зупиняти транспорт на хвилину мовчання: бурхлива реакція соцмереж
Хвилина мовчання у Києві 23 вересня 2025 року
скриншот відео

Щодня о 9:00 рух від Європейської площі до бульвару Тараса Шевченка буде перекрито, світлофори працюватимуть у режимі «всім червоний»

Київ та область 23 вересня першими доєдналися до ініціативи вшанування щодня о 09:00 пам’яті загиблих героїв. Надалі практику зупинки автотранспорту під час хвилини мовчання поширять на всю країну. Про це повідомило  Міністерство розвитку громад та територій, інформує «Главком»

«Міністерство розвитку громад та територій України спільно з громадами та регіонами впроваджують практику зупинки автомобільного руху під час щоденної загальнонаціональної хвилини мовчання о 09:00», – йдеться в повідомленні.

У КМДА повідомили, що о 9:00 щодня на одну хвилину рух перекриватимуть від Європейської площі до бульвару Тараса Шевченка, у цей час світлофори працюватимуть у режимі «всім червоний». Обмеження не діятимуть під час повітряної тривоги.

Сьогодні о 9:00 біля Майдану Незалежності та ЦУМу на проїжджу частину з плакатами в руках вийшли активісти, зупинилися перехожі і транспорт, а водії вийшли з авто віддати шану загиблим у російсько-українській війні.

Журналіст та військовослужбовець Вахтанг Кіпіані у мережі поділився своїми спостереженнями щодо того, як українці дотримуються загальнонаціональної хвилини мовчання. За його словами, єдиної системи вшанування пам’яті загиблих не існує, і в різних містах традиції значно різняться.

Кіпіані, який часто буває у Харкові, Львові, Івано-Франківську, Полтаві, Дніпрі та Києві, зазначив, що найбільш виражена традиція спостерігається у Львові та Івано-Франківську. У цих містах, особливо в центрі, пішоходи переважно зупиняються. Деякі навіть опускаються на одне коліно. Тим, хто цього не робить, можуть зробити зауваження.

В інших містах, за словами журналіста, кількість людей, які зупиняються, менша. Навіть у поїздах «Інтерсіті» спостерігається схожа ситуація. Наприклад, в поїзді Харків-Київ на пів сотні пасажирів лише кілька людей встають під час хвилини мовчання. Ці спостереження наштовхнули Вахтанга Кіпіані на роздуми щодо доцільності унормування цього ритуалу. Він вважає, що якщо хвилина мовчання є загальнонаціональною, то її варто закріпити на офіційному рівні. Однак, він також згадав і про іншу думку, яка існує в суспільстві. Деякі люди вважають, що вшановувати загиблих вставанням – це «показуха» або що їм не потрібні публічні ритуали, оскільки вони і так пам'ятають.

Під дописом Кіпіані українці активно діляться думками щодо доцільності проведення загальнонаціональної хвилини мовчання та якою вона має бути. 

Українці про хвилину мовчання
Українці про хвилину мовчання
скриншот
Коментарі під дописом Кіпіані
Коментарі під дописом Кіпіані
скриншот
Коментарі під дописом Кіпіані
Коментарі під дописом Кіпіані
скриншот
Коментарі під дописом Кіпіані
Коментарі під дописом Кіпіані
скриншот
Коментарі під дописом Кіпіані
Коментарі під дописом Кіпіані
скриншот
Українці про хвилину мовчання
Українці про хвилину мовчання
скриншот коментарів
Українці про хвилину мовчання
Українці про хвилину мовчання
скриншот коментарів
Коментарі під дописом Кіпіані
Коментарі під дописом Кіпіані
скриншот коментарів

Нагадаємо, Київ унормував правила проведення хвилини мовчання. Однак столиця не завмиратиме щодня рівно о дев'ятій як Львів, бо хвилина мовчання у мегаполісі має свої особливості та складнощі. Про це в інтерв'ю «Главкому» повідомила депутатка Київради, голова комісії Київради з питань культури, туризму та інформаційної політики Вікторія Муха. Депутатка розповіла, що Київ почав напрацьовувати додаткові механізми для проведення щоденної хвилини мовчання на вшанування пам’яті загиблих у російсько-українській війні після того, як кияни підтримали відповідну електронну петицію.

19 лютого у столичному метрополітені вперше пролунало оголошення, яке щоранку нагадуватиме про загальнонаціональну хвилину мовчання для вшанування пам’яті загиблих Захисників і Захисниць та мирних жителів України. Про це повідомляє пресслужба Київради. Як повідомив заступник директора Департаменту транспортної інфраструктури КМДА Роман Лелюк, трансляція оголошення про загальнонаціональну хвилину мовчання розпочалась сьогодні о 9:00 на 19 станціях київського метрополітену глибокого залягання, де є система автоматичного оповіщення пасажирів. За його словами, на тих станціях підземки, де з технічних причин неможливо транслювати оголошення та відображати візуальну частину на моніторах чи екранах, будуть розміщені інформаційні матеріали. 

