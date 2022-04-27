До Ірпеня постачатиметься вода з Києва

Завершено прокладання водогону до Ірпеня, внаслідок бойових дій повністю зруйновано водопровідно-каналізаційне господарство

Спільними зусиллями фахівців «Київводоканалу», «Ірпіньводоканалу», «Житомирводоканалу» та підрядних організацій завершено прокладання водогону до міста Ірпінь. Про це повідомляє Київська міська державна адміністрація.

Усього прокладено дві нитки поліетиленових труб діаметром 160 мм протяжністю 7 км та облаштовано водопровідні колодязі. Трубопроводи транспортувалися на великих барабанах довжиною одного відрізка 430 метрів, що суттєво скоротило швидкість монтажу.

Відтепер Ірпінь поєднаний з водопровідною системою Києва, і вода у місто постачатиметься зі столичних водопровідних станцій, повідомили у ПрАТ «Київводоканал».

Роботи здійснювались завдяки фінансуванню та за підтримки благодійних організацій, зокрема, Міжнародного Комітету Червоного Хреста в Україні.

«Київводоканал» вже давно був готовий до утворення так званої Київської агломерації та постачання води у прилеглі населені пункти, адже столичне водопровідне господарство має вільні потужності, що не використовуються в повному обсязі. З іншого боку, у містах-сателітах спостерігалась суттєва нестача якісної питної води, а місцеві водозабори не здатні були забезпечити реальні об'єми водоспоживання.

Внаслідок військових дій водопровідно-каналізаційне господарство Ірпеня було зруйноване, і ситуація стала критичною, тож роботи розпочались одразу ж після звільнення міста.

Як повідомлялося, завдяки спільній роботі газовиків з різних регіонів відновлено газопостачання в місті Буча.