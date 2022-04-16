До Києва повернулося посольство Франції

Над посольством знову замайорів французький прапор поруч із прапором ЄС.

До цього дипвідомство сім тижнів базувалося у Львові

Після семи тижнів у Львові до Києва повернулося дипломатичне представництво Франції в Україні та посол Етьєн де Понсен. Про це повідомив телеканал BFMTV.

Над будівлею посольства в українській столиці знову замайорів французький прапор поруч із прапором ЄС.

Де Понсен зазначив, що Київ не підкорили, і дипломати хочуть бути якомога ближче до української влади, щоб надавати підтримку.

French ambassador to Ukraine @EdePoncins raises the to reopen our embassy in #Kyiv & says «Kyiv has not been conquered, has withstood the agression and we want to be the closest possible to the authorities to bring support and express solidarity ».

pic.twitter.com/l1xOEy095I — Tudor ALEXIS (@tudoralexis1) April 15, 2022

Нагадаємо, що також до столиці України повернувся посол Італії П’єр Франческо Дзадзо. З понеділка, 18 квітня, посольство повноцінно відновить свою роботу.