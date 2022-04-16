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    До Києва повернулося посольство Франції

    Над посольством знову замайорів&nbsp;французький прапор поруч із прапором ЄС. - До Києва повернулося посольство Франції
    Над посольством знову замайорів французький прапор поруч із прапором ЄС.
    фото з відкритих джерел

    До цього дипвідомство сім тижнів базувалося у Львові

    Після семи тижнів у Львові до Києва повернулося дипломатичне представництво Франції в Україні та посол Етьєн де Понсен. Про це повідомив телеканал BFMTV.

    Над будівлею посольства в українській столиці знову замайорів французький прапор поруч із прапором ЄС.

    Де Понсен зазначив, що Київ не підкорили, і дипломати хочуть бути якомога ближче до української влади, щоб надавати підтримку.

    Нагадаємо, що також до столиці України повернувся посол Італії П’єр Франческо Дзадзо. З понеділка, 18 квітня, посольство повноцінно відновить свою роботу.

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    Теги: росія окупанти Київ війна прапор посол посольство Україна окупація #stoprussia
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    До Києва повернулося посольство Франції