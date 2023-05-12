Жертви агресії РФ: поліція передала провадження про злочини проти журналістів

За час повномасштабного вторгнення Росії в Україну слідчі Нацполіції відкрили 54 кримінальні провадження за фактами вчинення злочинів, через які постраждали журналісти

Нєбитов нагадав, що перший представник ЗМІ, з чиїм убивством зіштовхнулася поліція — це громадянин Сполучених Штатів Америки Брент Рено

Поліція Київської області зареєструвала 15 кримінальних проваджень щодо злочинів проти журналістів під час бойових дій і передала їх до Служби безпеки України. Про це повідомив у інтерв'ю «Укрінформу» начальник Головного управління Національної поліції в Київській області Андрій Нєбитов.

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«Ми зареєстрували 15 кримінальних проваджень відносно злочинів щодо журналістів під час бойових дій. Вони були передані за підслідністю до Служби безпеки України», — сказав правоохоронець.

Нєбитов нагадав, що перший представник ЗМІ, з чиїм убивством зіштовхнулася поліція — це громадянин Сполучених Штатів Америки Брент Рено. Після цього, за його словами, стало зрозуміло, що російські війська вбиватимуть усіх, кого бачитимуть — журналістів, цивільних тощо,

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Нагадаємо, за час повномасштабного вторгнення Росії в Україну слідчі Нацполіції відкрили 54 кримінальні провадження за фактами вчинення злочинів, через які постраждали журналісти.

Зазначимо, нещодавно поблизу Бахмута загинув іноземний журналіст. Арман Солдін став 57-м медійником, що загинув унаслідок російської агресії, та 10-м журналістом під час виконання професійної діяльності.

До слова, у США оголосили переможців Пулітцерівської премії 2023 року: серед них – інформаційне агентство Associated Press в номінації «За служіння суспільству», яке нагородили за роботу в Маріуполі українських журналістів Євгена Малолєтки, Мстислава Чернова та відеопродюсерки Василіси Степаненко, а також француженки Лорі Хіннат.