Росія вдарила балістикою з Криму: Повітряні сили повідомили деталі атаки на Київ

Тип ракет встановлюється

Російські загарбники атакували Київ балістичними ракетами. Атаку було здійснено з території тимчасово окупованого Криму. Про це повідомляє пресслужба Повітряних сил ЗСУ,

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«Близько 10.30 противник завдав удару по Києву двома балістичними ракетами з тимчасово окупованого Криму.

Цілі знищено, тип встановлюється», – йдеться у повідомленні.

Як повідомлялося, в Україні об 10:29 пролунали потужні вибухи, одразу після оголошення сигналу тривоги. За попередньою інформацією шість вибухів пролунали в межах Київщини. Ворог ймовірно вдарив модернізованими ракетами «Онікс-М» з Криму.

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За попередньою інформацією від КМБА, внаслідок ракетної атаки на Київ зафіксовано падіння уламків в Печерському районі. Пошкоджено житловий будинок. Оперативні служби слідують на місце пригоди. Дані уточнюються.

Також мер Києва Віталій Кличко повідомив, що виклики екстрених служб в Печерський, Соломʼянський та Дніпровський райони столиці. Підрозділи прямують на місця.

Як повідомлялося, в Україні станом на 10:28 пролунав сигнал тривоги. Одразу паралельно у столиці прогриміли вибухи.