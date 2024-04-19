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Віцеканцлер Німеччини провів півтори години в укритті Києва через тривогу

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Віцеканцлер Німеччини провів півтори години в укритті Києва через тривогу
Через загрозу ракетного обстрілу німецькому політику разом з колегами довелось спуститись на підземну автостоянку готелю
фото з відкритих джерел

Габек перебуває в Україні з четверга

Віцеканцлер Німеччини, Роберт Габек, який вчора прибув до України з робочим візитом, зустрів сьогоднішній ранок у бомбосховищі. про це повідомляє німецьке видання Tagesschau.

Зазначається, що повітряна тривога пролунала у Києві о 4:40 ранку (3:40 за німецьким часом). Через загрозу ракетного обстрілу німецькому політику разом з колегами довелось спуститись на підземну автостоянку готелю.

Там віцеканцлер Німеччини провів близько півтори години, очікуючи на відбій повітряної тривоги. 

У виданні розповіли, що Габек перебуває в Україні з четверга і вранці продовжив свою подорож. Віцеканцлер також запланував візит до Молдови, аби зустрітись з місцевим з прем'єр-міністром Доріном Речаном.

Раніше повідомлялося, що 18 квітня, до Києва із робочим візитом прибув міністр економіки Німеччини Роберт Габек. Його супроводжує бізнес-делегація. У центрі уваги поїздки – нещодавні атаки Росії на українську енергетичну інфраструктуру, надзвичайна допомога, зміцнення української економіки та економічні відносини з Німеччиною. Під час свого візиту міністр економіки також хоче підготувати конференцію щодо відновлення України у Берліні у червні.

У лютому високому представникові ЄС з питань зовнішньої політики і політики безпеки Жозепу Боррелю, який напередодні прибув до Києва, довелося провести ранок в укритті через масовану ракетну атаку Російської Федерації.

Також посол Британії Мартін Гарріс поскаржився, що через Росію розпочав страсну п'ятницю в укритті

Теги: укриття Німеччина Київ

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