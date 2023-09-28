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До Києва з неоголошеним візитом приїхав генсек НАТО (фото)

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
До Києва з неоголошеним візитом приїхав генсек НАТО (фото)
Генсек НАТО Єнс Столтенберг та президент України Володимир Зеленський
фото: Ян Доброносов

Сторони вже обговорили посилення ППО

Сьогодні, 28 вересня, генеральний секретар Організації Північноатлантичного Договору (НАТО) Єнс Столтенберг перебуває з неоголошеним наперед візитом у Києві. У нього була зустріч із президентом Володимиром Зеленським. Про це повідомляє «Суспільне».

Відомо, що сторони вже обговорили посилення протиповітряної оборони.

Фотографії Столтенберга та Зеленського опублікував фотограф Ян Доброносов.

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фото: Ян Доброносов

Крім того, вранці Зеленський мав змістовну зустріч з новим міністром оборони Великої Британії Грантом Шаппсом, який вперше в цьому статусі відвідав Київ. Президент подякував представнику союзників за потужну фінансову, оборонну, гуманітарну підтримку, додавши, що співпраця у військовій сфері значно розширює можливості українських воїнів на полі бою.

Також до України прибув міністр оборони Франції.

Нагадаємо, триває 582-га доба повномасштабної війни Росії проти України. Сили оборони України продовжують ведення оборони на сході та півдні України, наступальної операції на Мелітопольському напрямку та наступальних дій на Бахмутському напрямку. Протягом минулої доби відбулося 26 бойових зіткнень.Триває 582-га доба повномасштабної війни Росії проти України. Сили оборони України продовжують ведення оборони на сході та півдні України, наступальної операції на Мелітопольському напрямку та наступальних дій на Бахмутському напрямку. Протягом минулої доби відбулося 26 бойових зіткнень.

Теги: війна Володимир Зеленський Єнс Столтенберг НАТО

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