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Генсек НАТО розповів про наміри Путіна щодо війни в Україні

Діана Гасюк
glavcom.ua
Генсек НАТО розповів про наміри Путіна щодо війни в Україні
Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг
фото з відкритих джерел

Столтенберг підтвердив успіхи України на фронті

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг розповів, на якому етапі перебуває зараз війна РФ проти України, зупинившись на українському контрнаступі та світовій загрозі з боку Кремля. Заява Столтенберга пролунали у Брюсселі під час брифінгу за підсумками зустрічі з прем'єр-міністеркою Латвії Евікою Сіліня (Evika Siliņa). 

Генсек НАТО підтвердив успіхи України на фронті. Відзначивши це, він повідомив, що ЗСУ успішно пройшли першу лінію оборони ЗС РФ та завдали ударів по кораблях ЧФ РФ. Однак ці успіхи не означають, що Росія готова до мирних перемовин.

Під час виступу пролунали слова подяки народу Латвії, який долучився до надання військової та політичної допомоги Україні.  Також було зазначено, що країна захищена бойовим підрозділом НАТО з Канади, який «усилює стримування та оборону східного флангу Альянсу».

Між тим Росія не планує припиняти війну та не відмовляється від погроз у бік зовнішнього світу, зазначив очільник Генсек Альянсу. 

Столтенберг підкреслив, що це найбільша світова загроза, яка виникала протягом останніх десяти років. При цьому наміри президента Росії Володимира Путіна не змінились, попри на успіхи ЗСУ на полі бою.

«Ми не бачимо жодних ознак того, що цілі Путіна змінилися», – підсумував Єнс Столтенберг.

Раніше повідомлялося, що на брифінгу у Білому домі речниця адміністрації  Карін Жан-П'єр сказала, що їй відомо про відео з командувачем Чорноморського флоту РФ віце-адміралом Віктором Соколовим, але ще зарано щось коментувати.

Як відомо, 22 вересня Україна завдала удару по штабу Чорноморського флоту РФ крилатими ракетами. Голова окупаційної «влади» Севастополя Михайло Развожаєв повідомив про ракетний удар, а місцеві пабліки публікували фото наслідків – вони свідчать про те, що знищено дах та кілька поверхів будівлі. 

До слова, ліквідація командувача Чорноморського флоту Росії, Віктора Соколова, може призвести до складнощів у керуванні військами для противника.

 

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