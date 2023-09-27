«Ти сам винен у цьому»: Гілларі Клінтон висміяла Путіна через НАТО

Клінтон вважає, що війна Путіна призвела до розширення НАТО

Колишня держсекретар США і затятий противник кандидата в президенти США Дональда Трампа Гілларі Клінтон з глузуванням заявила, що саме дії президента Росії Володимира Путіна призвели до розширення НАТО. Про це пише Reuters.

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Таку заяву Клінтон зробила під час виступу в Держдепартамент для презентації свого офіційного портрета. «Захист демократії в Україні, розширення НАТО – дуже шкода, Володимире, ви накликали його на себе, ви самі в цьому винні», – сказала вона.

«Це був такий предмет розбіжностей. І ми завжди говорили: людей не примушують вступати в НАТО, люди вибирають і хочуть вступити в НАТО», – сказала Клінтон.

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Раніше повідомлялося, що усвідомлюючи всі проблеми, які може створити розгортання військ НАТО у безпосередній близкості до кодонів Росії, країна-агресор різко змінює риторику на більш-менш миролюбну, але не до України.

Нагадаємо, у випадку війни з Росією НАТО хоче мати 300 тис. військових, готових вступити в бій на східному фланзі протягом тридцяти днів. Про це заявив голова Військового комітету НАТО адмірал Роб Бауер.

Уперше з часів Холодної війни НАТО готує плани на випадок війни з Росією. Наразі від Естонії до Румунії у стані бойової готовності перебувають 40 тис. військових НАТО. Щодня в небо над цією територією піднімаються близько 100 літаків, а в Балтійському і Середземному морях діють 27 військових кораблів. Ці цифри будуть зростати.