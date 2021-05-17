Атакують можливого конкурента на виборах 2024 року, – ЗМІ назвали причину спецоперації проти Кличка

Кличко, за інформацією ЗМІ, до президентських виборів не готується

Одна з причин атаки на Віталія Кличка – потенційний високий результат мера столиці на президентських виборах 2024 року. Про це йдеться в матеріалі Української правди.

Журналісти пояснили, чому Офіс Президента дратує активність Кличка.

«Зрозуміло, що станом на зараз київський мер не є і не може бути конкурентом у президентських перегонах. Але не факт, що так само буде під час походу Зеленського на другий термін в 2024 році. Так, поки що у більшість опитувань, які публікуються у відкритому доступі, Кличка навіть не включають як кандидата. Однак у рейтингах довіри він завжди у лідерах, часом навіть обходить за цим показником самого Зеленського», – йдеться у статті.

Водночас, сам Кличко до президентських виборів не готується за інформацією ЗМІ.

«При тому, що у нас немає завдання готуватися до президентських виборів. Віталій такої цілі перед нами не ставив, і рішення в команді немає», – цитують журналісти одного з близьких соратників Кличка.

У матеріалі зазначено, що інша причина атаки на мера столиці – самостійність Кличка.

«Жодних проблем у Віталія Кличка могло б і не бути, якби він зумів вписатись в діючу систему влади. Власне, бажання мера Києва бути самостійним суб’єктом і є глибинною причиною травневого загострення», – вважає автор статті.

Також в Офісі Президента були невдоволені зустріччю Кличка з високопосадовцями інших держав.

«Крім того, саме з Кличком у свій короткий і перевантажений візит провели дві зустрічі – спочатку у готелі Hyatt, а потім у посольстві – держсекретар США Блінкен і його заступниця Вікторія Нуланд. Цей факт, за даними співрозмовників у Київраді, викликав неабияке роздратування в Офісі президента», – зазначено у матеріалі.

Раніше Віталій Кличко прокоментував обшуки у столиці: такого не було навіть в махрові часи Януковича.