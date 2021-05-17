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    Атакують можливого конкурента на виборах 2024 року, – ЗМІ назвали причину спецоперації проти Кличка

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    Атакують можливого конкурента на виборах 2024 року, – ЗМІ назвали причину спецоперації проти Кличка

    Кличко, за інформацією ЗМІ, до президентських виборів не готується

    Одна з причин атаки на Віталія Кличка – потенційний високий результат мера столиці на президентських виборах 2024 року. Про це йдеться в матеріалі Української правди.

    Журналісти пояснили, чому Офіс Президента дратує активність Кличка.

    «Зрозуміло, що станом на зараз київський мер не є і не може бути конкурентом у президентських перегонах. Але не факт, що так само буде під час походу Зеленського на другий термін в 2024 році. Так, поки що у більшість опитувань, які публікуються у відкритому доступі, Кличка навіть не включають як кандидата. Однак у рейтингах довіри він завжди у лідерах, часом навіть обходить за цим показником самого Зеленського», – йдеться у статті.

    Водночас, сам Кличко до президентських виборів не готується за інформацією ЗМІ.

    «При тому, що у нас немає завдання готуватися до президентських виборів. Віталій такої цілі перед нами не ставив, і рішення в команді немає», – цитують журналісти одного з близьких соратників Кличка.

    У матеріалі зазначено, що інша причина атаки на мера столиці – самостійність Кличка.

    «Жодних проблем у Віталія Кличка могло б і не бути, якби він зумів вписатись в діючу систему влади. Власне, бажання мера Києва бути самостійним суб’єктом і є глибинною причиною травневого загострення», – вважає автор статті.

    Також в Офісі Президента були невдоволені зустріччю Кличка з високопосадовцями інших держав.

    «Крім того, саме з Кличком у свій короткий і перевантажений візит провели дві зустрічі – спочатку у готелі Hyatt, а потім у посольстві – держсекретар США Блінкен і його заступниця Вікторія Нуланд. Цей факт, за даними співрозмовників у Київраді, викликав неабияке роздратування в Офісі президента», – зазначено у матеріалі.

    Раніше Віталій Кличко прокоментував обшуки у столиці: такого не було навіть в махрові часи Януковича.

    Теги: Віталій Кличко ЗМІ Київ Вікторія Нуланд корупція в Україні мер Офіс президента
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    Атакують можливого конкурента на виборах 2024 року, – ЗМІ назвали причину спецоперації проти Кличка