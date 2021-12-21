Колапс у метро: вранці кияни «штурмували» станції (фото)
Через ускладнення руху транспорту на дорогах кияни пересіли на метро
Після потужного снігопаду, що тривав у Києві 20 грудня, вранці 21 грудня на станціях столичного метрополітену спостерігалися величезні черги. Зокрема, така ситуація була на станції метро «Чернігівська». Фото опублікував «Київ оперативний».
Скупчення пасажирів у метро утворилося внаслідок снігопаду. Кияни вирішили не їхати на роботу на власних автівках чи маршрутках, а скористатися метрополітеном.
Натовп на вході в метро був недовго. Черга утворилася лише в годину пік.
Нагадаємо, снігопад у Києві, який розпочався 20 грудня близько 15 години, серйозно ускладнив рух транспорту і спричинив величезні затори й масові ДТП.
Також стався транспортний колапс у Києві.
Вранці 21 грудня вулиці Києва скували затори.
Столичні дорожники не зупиняють свою роботу. Активна розчистка міста й обробка протиожеледними засобами тривала й вночі. Було залучено 317 одиниць спецтехніки, з них 114 – на тротуарах.
На онлайн-карті роботи спецтехніки можна простежити, де у Києві чистять дороги від снігу.