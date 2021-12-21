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    Колапс у метро: вранці кияни «штурмували» станції (фото)

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    Черга на вхід до станції метро &laquo;Чернігівська&raquo; розтяглася на вулиці на кілька десятків метрів - Колапс у метро: вранці кияни «штурмували» станції (фото)
    Черга на вхід до станції метро «Чернігівська» розтяглася на вулиці на кілька десятків метрів
    фото: Київ оперативний

    Через ускладнення руху транспорту на дорогах кияни пересіли на метро

    Після потужного снігопаду, що тривав у Києві 20 грудня, вранці 21 грудня на станціях столичного метрополітену спостерігалися величезні черги. Зокрема, така ситуація була на станції метро «Чернігівська». Фото опублікував «Київ оперативний».

    Скупчення пасажирів у метро утворилося внаслідок снігопаду. Кияни вирішили не їхати на роботу на власних автівках чи маршрутках, а скористатися метрополітеном.

    Натовп на вході в метро був недовго. Черга утворилася лише в годину пік.

    Нагадаємо, снігопад у Києві, який розпочався 20 грудня близько 15 години, серйозно ускладнив рух транспорту і спричинив величезні затори й масові ДТП.

    Також стався транспортний колапс у Києві.

    Вранці 21 грудня вулиці Києва скували затори.

    Столичні дорожники не зупиняють свою роботу. Активна розчистка міста й обробка протиожеледними засобами тривала й вночі. Було залучено 317 одиниць спецтехніки, з них 114 – на тротуарах.

    На онлайн-карті роботи спецтехніки можна простежити, де у Києві чистять дороги від снігу.

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    Теги: Київ метро кияни снігопад
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    Колапс у метро: вранці кияни «штурмували» станції (фото)