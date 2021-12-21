Колапс у метро: вранці кияни «штурмували» станції (фото)

Черга на вхід до станції метро «Чернігівська» розтяглася на вулиці на кілька десятків метрів

Через ускладнення руху транспорту на дорогах кияни пересіли на метро

Після потужного снігопаду, що тривав у Києві 20 грудня, вранці 21 грудня на станціях столичного метрополітену спостерігалися величезні черги. Зокрема, така ситуація була на станції метро «Чернігівська». Фото опублікував «Київ оперативний».

Скупчення пасажирів у метро утворилося внаслідок снігопаду. Кияни вирішили не їхати на роботу на власних автівках чи маршрутках, а скористатися метрополітеном.

Натовп на вході в метро був недовго. Черга утворилася лише в годину пік.

Нагадаємо, снігопад у Києві, який розпочався 20 грудня близько 15 години, серйозно ускладнив рух транспорту і спричинив величезні затори й масові ДТП.

Також стався транспортний колапс у Києві.

Вранці 21 грудня вулиці Києва скували затори.

Столичні дорожники не зупиняють свою роботу. Активна розчистка міста й обробка протиожеледними засобами тривала й вночі. Було залучено 317 одиниць спецтехніки, з них 114 – на тротуарах.

На онлайн-карті роботи спецтехніки можна простежити, де у Києві чистять дороги від снігу.

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