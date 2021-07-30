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    До уваги водіїв! На Березняках перекриють вулицю

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    Обмеження руху на вул. Березняківській буде частковим - До уваги водіїв! На Березняках перекриють вулицю
    Обмеження руху на вул. Березняківській буде частковим
    Фото з відкритих джерел

    На вул. Березняківській влаштовуватимуть верхній шар покриття

    На вул. Березняківській у Дніпровському районі Києва (масив Березняки) із 22:00 30 липня до 10:00 31 липня буде частково обмежено рух. Про це повідомляє комунальна корпорація «Київавтодор».

    Завершується середній вул. Березняківської. Дорожники оновлюють покриття на ділянці від вул. Ю. Шумського до Дніпровської набережної.

    У ніч проти 31 липня влаштовуватимуть верхній шар покриття.

    Роботи виконають уночі, щоб менше впливати на трафік.

    Під час робіт рух буде частково обмежено.

    У комунальній корпорації перепрошують за тимчасові незручності.

    Нагадаємо, наразі в Києві на десятках об’єктів капітальних і середніх ремонтів тривають масштабні роботи.

    Теги: Київ дороги ремонт Київавтодор транспорт
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    До уваги водіїв! На Березняках перекриють вулицю