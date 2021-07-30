До уваги водіїв! На Березняках перекриють вулицю

Обмеження руху на вул. Березняківській буде частковим

На вул. Березняківській влаштовуватимуть верхній шар покриття

На вул. Березняківській у Дніпровському районі Києва (масив Березняки) із 22:00 30 липня до 10:00 31 липня буде частково обмежено рух. Про це повідомляє комунальна корпорація «Київавтодор».

Завершується середній вул. Березняківської. Дорожники оновлюють покриття на ділянці від вул. Ю. Шумського до Дніпровської набережної.

У ніч проти 31 липня влаштовуватимуть верхній шар покриття.

Роботи виконають уночі, щоб менше впливати на трафік.

Під час робіт рух буде частково обмежено.

У комунальній корпорації перепрошують за тимчасові незручності.

Нагадаємо, наразі в Києві на десятках об’єктів капітальних і середніх ремонтів тривають масштабні роботи.