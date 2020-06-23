Домашнє насильство: куди звертатися жертвам і як їм допомагає київська влада



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Щороку тисячі киян стають жертвами домашнього насильства Фото ілюстративне

У Києві функціонує кризова кімната для жертв домашнього насильства і планується відкриття ще однієї

Нещодавно відео побиття молодої жінки її співмешканцем, на той момент чиновником «Укрзалізниці», викликало величезний суспільний резонанс. Практично відразу чоловіка звільнили з посади.

Але ця історія, як виявилося, має продовження. Жертва насильства Наталія Ночвай на сьогоднішній день призупинила всі юридичні дії проти насильника. Про це вона зізналася в інтерв'ю в програмі «Київ. Вголос», спільному проекті радіо «Київ 98 ФМ» та телеканалу «Київ». Жінка розповіла, що відчуває почуття провини через те, що чоловіка звільнили, а крім того вона продовжує його любити.

Також в програмі говорили про те, куди звертатися жертвам домашнього насильства та як їм може допомогти київська влада. Заступниця голови Київської міської держадміністрації Марина Хонда розповіла, що статистика звернень до поліції зростає. Так, в минулому році в Києві подібних заяв було зареєстровано понад 6 тисяч, а станом на 1 травня 2020-го вже було понад 7 тисяч. Втім, на думку Хонди, ці цифри відносні і швидше свідчать про те, що останнім часом, коли з'явилося більше інформації, люди починають розуміти, що можуть отримати допомогу.

У минулому році в Києві запрацювала гаряча лінія 15-00, куди можуть зателефонувати люди, які зазнали насильства в сім'ї, отримати консультацію психологів, юристів та інших фахівців. І робота цієї спецслужби, за словами Хонди, вже на 20% зменшила кількість звернень до поліції саме через те, що деякі ситуації вирішуються в телефонному режимі, особливо коли потрібна психологічна допомога. «Але дуже шкода, що люди в основному звертаються, вже коли перейдена межа, коли вже реально проти них вчинено фізичні дії», - додала чиновниця.

Також вона розповіла, що в Києві вже кілька тижнів функціонує так звана кризова кімната. У ній можуть проживати протягом 10 днів жертви домашнього насильства, які опинилися на вулиці фактично без всього - документів, засобів для існування та ін. Паралельно з цими людьми працюють психологи, а також інші фахівці, які, наприклад, можуть допомогти знайти родичів, відновити документи тощо. Зрозуміло, адреса цього приміщення є засекреченою.

Як повідомила Марина Хонда, зараз вирішується питання про відкриття ще одного такого приміщення для потерпілих, оскільки однією кризової кімнати для столиці мало.

Крім того, в Києві працює притулок для жертв домашнього насильства. У ньому люди можуть перебувати кілька місяців.