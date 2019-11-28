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    Допилися: на Київщині чоловік проломив голову товаришу по чарці

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    Поліція затримала нападника - Допилися: на Київщині чоловік проломив голову товаришу по чарці
    Поліція затримала нападника

    Потерпілий наразі знаходиться у лікарні із відкритою черепно-мозковою травмою

    Поліція Фастова затримала чоловіка, який під час розпивання алкогольних напоїв проломив голову товаришу по чарці.

    Конфлікт спалахнув 27 листопада ввечері в компанії трьох друзів. Двоє чоловіків посварилися через спільну подругу. 40-річний нападник наніс декілька ударів металевим, ребристим бруском у голову опоненту, аж поки той не впав.

    Жінка, яка стала свідком, викликала поліцію та медиків, повідомляє пресслужба Головного управління Нацполіції в Київській області.

    Поліцейські оперативно відреагували на повідомлення громадянки та затримали правопорушника на місці злочину в порядку ст. 208 КПК України. У нього в квартирі провели невідкладний обшук, аби вилучити речові докази.

    29-річний потерпілий наразі знаходиться у лікарні із відкритою черепно-мозковою травмою та іншими травмами.

    Слідчі кваліфікували подію за ч.1 ст. 121 (Умисне тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від п’яти до восьми років.

    Триває досудове розслідування.

    Національна поліція України кримінал Київщина напад алкогольне сп'яніння чоловік
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