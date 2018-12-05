Дощ, сніг та ожеледиця: киянам сьогодні слід бути обережними



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У Києві очікується дощ з мокрим снігом

Сьогодні у столиці хмарна погода

У середу, 5 грудня, в Києві очікуються дощ та мокрий сніг, на дорогах місцями ожеледиця. Про це попередили в Укргідрометцентрі.

Загалом у середу синоптики прогнозують хмарну погоду з проясненнями, вітер південний з переходом на північно-західний, 5-10 м/с. Температура – 1-3 градуси тепла.

Із метою попередження травматизму та уникнення аварійних ситуацій, Управління з питань надзвичайних ситуацій КМДА закликає киян бути обережними, пересуваючись містом, і рекомендує дотримуватись порад під час ожеледиці.

Поради водіям:

дотримуватись швидкісного режиму та дистанції, відмовитися від ризикованих маневрувань, які за несприятливих погодних умов можуть призвести до аварійних ситуацій;

під час наближення до пішохідних переходів і місць розташування дитячих установ знижуйте швидкість до мінімуму;

не забувайте увімкнути габаритні вогні чи протитуманні ліхтарі;

в умовах погіршення погодних умов із інтенсивним випадінням снігу та ожеледицею на дорогах не використовуйте автотранспорт із літніми шинами.

Поради пішоходам: