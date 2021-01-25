Після сильних морозів у Києві потеплішало до рекордних показників

24 січня температура у столиці піднялась до +8,6°С

Січень у столиці завершується температурними рекордами

24 січня у Києві вперше за 141 рік середньодобова температура повітря становила +4,4°С, що на 0,6°С вище рекордного значення температури для цього дня 1971 року. Кліматична норма (1991-2020 рр.) перевищена на 9,1°С, що відповідає погоді початку листопада.

Про це повідомляє Центральна геофізична обсерваторія імені Бориса Срезневського.

За даними спостережень метеостанції, максимальна температура у столиці піднялась до +8,6°С, таким чином перевищивши попередній рекорд для цього дня далекого 1899 року на 0,2°С.

Як відомо, з 14 січня в Київ прийшло похолодання. Упродовж 16-18 січня температура опустилась до -20°C.

під час морозів у столиці функціонували 33 пункти обігріву, 10 із яких – у цілодобовому режимі.

Ще два цілодобових пункти обігріву відкрили біля Південного залізничного вокзалу та Дарницького залізничного вокзалу. До пунктів обігріву міг звернутися кожен, хто потребував допомоги в морозні дні.

22 січня Україну залишив арктичний циклон, якій приніс сильні морози, йому на зміну йдуть теплі повітряні маси, які подекуди піднімуть температуру до +11°.

25 січня вдень та протягом доби 26 січня в Києві очікуються пориви вітру 15-20 м/с ( I рівень небезпеки, жовтий).