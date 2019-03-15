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    Дощ, вітер і холод: киян не порадували прогнозом на суботу

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    Дощ, вітер і холод: киян не порадували прогнозом на суботу

    Потепліє у Києві в неділю

    Циклон з дощами та знову штормовим вітром принесе до Києва некомфортну погоду. Про це повідомила синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці у Facebook.

    «У Києві погода в суботу буде некомфортною - дощі та сильний, до штормового, західний вітер», - написала вона.

    Найближчої ночі у столиці +1…+3 градуси, вдень 16 березня на фоні дощу та сильного вітру буде холодно +5… +6 градусів.

    За прогнозом синоптика, у неділю, 17 березня, дощ у Києві припиниться і потепліє.

    «А в понеділок сонце розігріє повітря до квітневих градусів», - порадувала Діденко.

    Як повідомлялося, у більшості областей України 16 березня, у суботу, очікується несприятлива погода.

    Як повідомлялося, 11 березня у Києві негода наробила серйозного лиха. А в Борисполі обвалилася частина стіни багатоповерхівки.

     

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