Дощ, вітер і холод: киян не порадували прогнозом на суботу



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Потепліє у Києві в неділю

Циклон з дощами та знову штормовим вітром принесе до Києва некомфортну погоду. Про це повідомила синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці у Facebook.

«У Києві погода в суботу буде некомфортною - дощі та сильний, до штормового, західний вітер», - написала вона.

Найближчої ночі у столиці +1…+3 градуси, вдень 16 березня на фоні дощу та сильного вітру буде холодно +5… +6 градусів.

За прогнозом синоптика, у неділю, 17 березня, дощ у Києві припиниться і потепліє.

«А в понеділок сонце розігріє повітря до квітневих градусів», - порадувала Діденко.

Як повідомлялося, у більшості областей України 16 березня, у суботу, очікується несприятлива погода.

Як повідомлялося, 11 березня у Києві негода наробила серйозного лиха. А в Борисполі обвалилася частина стіни багатоповерхівки.