Довгобуд у минулому: завершено 12-річний ремонт розв’язки на Березняках (фото)

Навесні наступного року на розв'язці буде влаштована велоінфраструктура, яка покращить велосполучення між Русанівкою та Березняками

На транспортній розв’язці на перетині Дніпровської набережної та проспекту Соборності в Києві завершені дорожньо-будівельні роботи. Про це повідомив заступник голови Київської міської держадміністрації Олександр Густєлєв.

«З 2008 року, після затвердження проєкту, менш ніж за два роки було побудовано тунель, підпірні стінки, влаштовано лівоповоротні та правоповоротні з’їзди, нижній шар асфальтобетонного покриття, розпочато перевлаштування інженерних мереж. Трохи пізніше було завершено роботи з влаштування мереж водопроводу і дощової каналізації. А далі – довгі роки простою», – нагадав він на своїй сторінці у Facebook.

У травні цього року Київська міська державна адміністрація видала розпорядження № 1128 «Про перезатвердження проєкту «Реконструкція транспортної розв’язки на перетині Дніпровської набережної та просп. Возз’єднання у Дніпровському районі м. Києва». Завдяки цьому розв’язка, яка довгі роки чекала на «кращі часи», набула завершеного вигляду. Наразі тут влаштовано нове асфальтобетонне покриття проїжджої частини і тротуарів, освітлення, пониження бортового каменю, тактильна плитка тощо. Завершуються роботи з благоустрою.

«Під час завершення робіт були враховані і реалії сьогодення – суттєве збільшення кількості велосипедистів на столичних дорогах. Так, за результатами виїзної наради з активістами та роботи Київської майстерні міста при Департаменті транспортної інфраструктури внесені відповідні зміни в проєкт організації дорожнього руху з влаштуванням велосмуги та велодоріжки, які вже весною наступного року поєднають існуючу веломережу уздовж парку на Русанівській набережній на мосту через Русанівську протоку з Дніпровською набережною. Таким чином, велосполучення між Русанівкою та Березняками буде значно покращено», – зазначив Густєлєв.