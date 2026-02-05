Авто з людьми пішло під лід на Київському водосховищі

У Вишгородському районі під час дрифту загинув чоловік, ще одного шукають водолази

На Київському водосховищі у Вишгородському районі автомобіль із двома чоловіками провалився під кригу під час дрифту. Тіло одного з них уже знайшли, пошуки іншого тривають другу добу. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «Суспільне».

Напередодні у соціальних мережах поширили відео, на якому видно, як автомобіль виїжджає на кригу Київського водосховища і за короткий час йде під лід.

За словами речниці Державної служби з надзвичайних ситуацій Вікторії Рубан, рятувальники прорубали кригу в місці зникнення автомобіля та розпочали пошукові роботи. Невдовзі транспортний засіб витягнули з води, у салоні виявили тіло загиблого чоловіка.

Пошуки другої людини тривають, однак їх ускладнюють погодні умови та сильна течія. «На цей час водолази працюють, обстежують водну акваторію, щоб знайти другу людину. Самі роботи ускладнюються тим, що мороз, сильний сніг і дуже низька видимість у воді. Тому водолазам, рятувальникам доводиться практично кожні 10 сантиметрів обстежувати для того, щоб виявити тіло другого чоловіка», – повідомила Рубан.

Вона також зазначила, що в соцмережах останнім часом з’являється дедалі більше відео, на яких автомобілі виїжджають на лід Київського водосховища для дрифту. Рятувальники неодноразово застерігали, що виїзд автомобілів на лід є вкрай небезпечним навіть за умов сильних морозів і, на перший погляд, товстої криги. Через течію та коливання температури лід на водосховищах залишається нерівномірним і може не витримувати навантаження.

До слова, німецький соціальний і військовий фотограф Тілль Маєр оприлюднив серію світлин із Київського водосховища, зроблених під час сильних морозів. Через низькі температури водосховище перетворилося на суцільний крижаний простір, який місцеві жителі використовують для прогулянок і відпочинку. На фотографіях зафіксовані люди з дітьми та домашніми тваринами, які гуляють по кризі, роблять фото, танцюють і проводять дозвілля просто неба.

Водночас, на Київському водосховищі двоє мандрівників здійснили пішохідний перехід замерзлою акваторією за маршрутом Козаровичі – Лебедівка – Козаровичі. Загальна протяжність маршруту склала близько 27 км, при цьому відстань між протилежними берегами у Вишгородському районі становить орієнтовно 13,5 км.

Учасники переходу повідомили, що перед рухом перевіряли товщину льоду по всій дистанції. За їхніми даними, вона перевищувала 20 см, що відповідає рекомендаціям безпеки для групового пересування.