Столична влада звернулася до поліції через недостовірну інформацію про міст Патона

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
Столична влада звернулася до поліції через недостовірну інформацію про міст Патона
Міст Патона через Дніпро в Києві, 1960-ті роки
фото: ЦДКФФА України ім. Г. С. Пшеничного

КМДА заявила, що інфографіка з нібито «новими правилами» проїзду мостом Патона, яку поширив Бахматов, є фейком

Київська міська державна адміністрація звернулася до поліції щодо можливого адміністративного правопорушення з боку голови Деснянської РДА Максима Бахматова. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на пресслужбу КМДА.

Йдеться про публікацію Бахматова 27 лютого в Facebook про нібито «нові правила» проїзду мостом ім. Є.О. Патона.

«Цей банер є неправдивим, а його зміст та оформлення могли створити у користувачів враження офіційного повідомлення, яке поширювалося в месенджерах і соцмережах», – зазначили в КМДА.

Київська адміністрація просить поліцію надати правову оцінку діям посадовця в межах статті 173-1 «Поширювання неправдивих чуток» Кодексу України про адмінправопорушення та, за наявності підстав, вжити передбачених законом заходів.

КМДА заявила, що інфографіка з нібито «новими правилами» проїзду мостом Патона, яку поширив Бахматов, є фейком. Наразі цей міст експлуатують в умовах встановлених обмежень.

Зокрема на ньому заборонений рух вантажного транспорту та встановлені наливні бар’єри із забороною руху автотранспорту крайніми смугами проїжджої частини.

Нагадаємо, у соціальних мережах поширилася інфографіка з нібито новими правилами проїзду мостом ім. Є. О. Патона. У Київській міській державній адміністрації офіційно заявили, що ці матеріали є фейком і не мають жодного стосунку до реальних протоколів безпеки. У цих «неформальних порадах» водіям рекомендували під час руху мостом тримати двері розблокованими, відстебнути паски безпеки, відчинити вікна та тримати телефон напоготові. За словами Бахматова, міст перебуває в аварійному стані з 2015 року.

У відповідь на публікацію Бахматова міська влада наголосила, що жодних подібних інструкцій профільні департаменти не готували та не оприлюднювали. 

Теги: Київ місцева влада КМДА Максим Бахматов фейк

