Столична влада звернулася до поліції через недостовірну інформацію про міст Патона

КМДА заявила, що інфографіка з нібито «новими правилами» проїзду мостом Патона, яку поширив Бахматов, є фейком

Київська міська державна адміністрація звернулася до поліції щодо можливого адміністративного правопорушення з боку голови Деснянської РДА Максима Бахматова. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на пресслужбу КМДА.

Йдеться про публікацію Бахматова 27 лютого в Facebook про нібито «нові правила» проїзду мостом ім. Є.О. Патона.

«Цей банер є неправдивим, а його зміст та оформлення могли створити у користувачів враження офіційного повідомлення, яке поширювалося в месенджерах і соцмережах», – зазначили в КМДА.

Київська адміністрація просить поліцію надати правову оцінку діям посадовця в межах статті 173-1 «Поширювання неправдивих чуток» Кодексу України про адмінправопорушення та, за наявності підстав, вжити передбачених законом заходів.

КМДА заявила, що інфографіка з нібито «новими правилами» проїзду мостом Патона, яку поширив Бахматов, є фейком. Наразі цей міст експлуатують в умовах встановлених обмежень.

Зокрема на ньому заборонений рух вантажного транспорту та встановлені наливні бар’єри із забороною руху автотранспорту крайніми смугами проїжджої частини.

Нагадаємо, у соціальних мережах поширилася інфографіка з нібито новими правилами проїзду мостом ім. Є. О. Патона. У Київській міській державній адміністрації офіційно заявили, що ці матеріали є фейком і не мають жодного стосунку до реальних протоколів безпеки. У цих «неформальних порадах» водіям рекомендували під час руху мостом тримати двері розблокованими, відстебнути паски безпеки, відчинити вікна та тримати телефон напоготові. За словами Бахматова, міст перебуває в аварійному стані з 2015 року.

У відповідь на публікацію Бахматова міська влада наголосила, що жодних подібних інструкцій профільні департаменти не готували та не оприлюднювали.