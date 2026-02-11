Головна Країна Події в Україні
Атака на Харківщину та Запоріжжя, вибухи в Росії: головне за ніч

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
Атака на Харківщину та Запоріжжя, вибухи в Росії: головне за ніч
колаж: glavcom.ua

Дайджест новин у ніч на 11 лютого 2026 року

Окупанти вдарили по Запоріжжю та Богодухову, Албанію знову сколихнули протести через корупційний скандал, Конгрес допитав керівників імміграційної служби, у російському Волгограді уражено НПЗ.

«Главком» склав добірку головних подій за ніч проти 11 лютого:

Окупанти вдарили по приватному будинку на Харківщині

У Богодухові на Харківщині рятувальники дістали з-під завалів тіла чотирьох загиблих після нічної атаки російських терористів. Ворожий дрон влучив у житловий будинок, який було повністю зруйновано. Рятувальники показали моторошні кадри.

Під час аварійно-рятувальних робіт з-під уламків вилучили тіла 34-річного чоловіка та трьох дітей – двох однорічних хлопчиків і дворічної дівчинки. Ще двоє людей зазнали поранень, серед них – 35-річна вагітна жінка, яку госпіталізували.

Росіяни атакували об'єкт інфраструктури у Запоріжжі

У ніч на 11 лютого російські війська атакували Запоріжжя ударними безпілотниками. Ворог поцілив по об’єкту інфраструктури обласного центру. 

Через ворожий удар без електропостачання наразі залишаються понад 11 тис. абонентів у двох районах міста.  Найскладнішою залишається ситуація з теплопостачанням – відновлення тепла може бути тривалішим, особливо в одному з районів міста.

В Албанії пройшли протести 

У столиці Албанії, Тирані, ввечері 10 лютого спалахнули жорсткі антиурядові протести, які переросли у сутички з поліцією. 

Тисячі людей вийшли на центральні вулиці з вимогою відставки віце-прем’єр-міністерки Белінди Баллуки, яку антикорупційна прокуратура підозрює у втручанні в державні тендери та наданні переваг окремим компаніям під час реалізації великих інфраструктурних проєктів.

Конгрес допитав керівників імміграційної служби

У Палаті представників США відбулися напружені слухання, під час яких конгресмени допитували керівників імміграційних служб після того, як федеральні імміграційні агенти в Міннеаполісі застрелили Алекса Претті та Рене Гуд. 

Перед Комітетом з внутрішньої безпеки виступили керівники ICE, CBP та USCIS. Демократи прямо звинуватили відомства у надмірному застосуванні сили та відмові нести відповідальність за загибель людей.

Виконувач обов’язків директора ICE Тодд Лайонс відмовився вибачатися за загибель людей і заявив, що не коментуватиме справи, пов’язані зі стрілянинами.

У російському Волгограді уражено НПЗ

Офіційних коментарів від влади Волгоградської області станом наразі не надходило. Водночас очевидці заявляють про серію гучних вибухів та сильні поштовхи, а на місці влучання спалахнула масштабна пожежа.

Волгоградський НПЗ відіграє важливу роль у забезпеченні потреб збройних сил РФ. Підприємство є найбільшим виробником паливно-мастильних матеріалів у Південному федеральному окрузі Росії.

Інші важливі новини:

  1. Рада дозволила примусову евакуацію дітей із зон бойових дій без згоди батьків
  2. Росія опустилася у рейтингу головних загроз для країн G7
  3. США можуть відправити ще один авіаносець на Близький Схід
