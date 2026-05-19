«Друга група» за $25 тис. Затримано підприємця, який продавав ухилянтам інвалідність

Ірина Міллер

Ділка затримали після того, як «клієнт» передав його гроші
фото: Національна поліція України/Facebook
За грошову винагороду у розмірі $25 тис. фігурант обіцяв «клієнту» оформити фіктивні медичні документи, які б дали можливість безперешкодно виїхати за межі України

У Києві правоохоронці викрили чергову корупційну схему незаконного переправлення чоловіків через державний кордон. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на пресслужбу поліції Києва. 

Корупційну схему з незаконного перетину держкордону викрили слідчі Дніпровського управління поліції Києва спільно з оперативниками УСР у м. Києві та за процесуального керівництва Дніпровської окружної прокуратури.

За даними слідства, 38-річний киянин, який займається підприємницькою діяльністю, підшукав 30-річного військовозобов’язаного чоловіка та запропонував йому «допомогу» в незаконному виїзді за кордон. За грошову винагороду у розмірі $25 тис. фігурант обіцяв «клієнту» оформити фіктивні медичні документи, які б дали можливість безперешкодно виїхати за межі України.

Підприємцю загрожує до дев’яти років позбавлення волі з конфіскацією майна
фото: Національна поліція України/Facebook

«За ці кошти зловмисник зобов'язався надати фальшиві документи про встановлення другої групи інвалідності, а також рекомендації щодо плану перетину кордону. Він запевняв, що дотримання його вказівок гарантує успішну реалізацію схеми», – йдеться у повідомленні.

Після отримання ділком грошей поліцейські затримали його в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України та вилучили речові докази.

Ділка затримали після отримання грошей
фото: Національна поліція України/Facebook

Слідчі оголосили фігуранту про підозру за ч. 3 ст. 332 Кримінального кодексу України – організація незаконного переправлення осіб через державний кордон з корисливих мотивів. Санкція інкримінованої статті передбачає до дев’яти років позбавлення волі з конфіскацією майна. 

Нагадаємо, на Хмельниччині Служба безпеки України і Національна поліція заблокували канал незаконного переправлення чоловіків до Молдови в обхід пунктів пропуску. Організатори схеми брали з клієнтів по понад $10 тисяч за перетин кордону лісовими стежками. 

На Волині прикордонники викрили підприємця, який за $15 тис. фіктивно працевлаштовував чоловіків у фірму-перевізник для їхнього виїзду за кордон. 40-річний мешканець Ковельського району, який є директором фірми з міжнародних вантажних перевезень, реєстрував клієнтів у системі «Шлях» як «других водіїв» вантажівок, що давало їм право на перетин кордону з Польщею.

