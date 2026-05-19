Зеленський підписав закон про будівництво Музею Революції Гідності

Ростислав Вонс
Документ передбачає зняття заборони на розміщення церемоніального об’єкта в межах «червоних ліній» Алеї Героїв Небесної Сотні
фото: Національний музей Революції Гідності
Схвалений президентом закон фактично розблоковує процес будівництва, який затримувався роками

Президент України Володимир Зеленський підписав закон 4865-IX. Він усуває бюрократичні та нормативні перепони для будівництва Національного меморіального комплексу Героїв Небесної Сотні – Музею Революції Гідності. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на сайт парламенту.

Документ створює спеціальний правовий режим, який дозволить виділити земельну ділянку на Алеї Героїв Небесної Сотні та завершити зведення меморіалу.

Зокрема, закон передбачає встановлення граничної висотності музею відповідно до проєкту-переможця міжнародного конкурсу, зняття обмежень на будівництво поблизу пам'яток, для яких не визначені охоронні зони та незастосування окремих планувальних обмежень у зонах охорони культурної спадщини.

Як відомо, Верховна Рада 29 квітня ухвалила закон про особливості проєктування та будівництва Музею Революції Гідності у Києві. Документ пропонує механізми зняття арешту з ділянки на вулиці Героїв Небесної Сотні та скасування зайвих дозвільних процедур.

Законопроєкт підтримали 278 народних депутатів. Закон знімає заборону на розміщення комплексу в межах «червоних ліній» алеї Героїв Небесної Сотні в Києві. Це визначені у містобудівній документації межі вулиць і територій загального користування, в яких зазвичай обмежене або заборонене будівництво.

Як відомо, будівництво Музею Революції Гідності мало розпочатися восени 2022 року та завершитися до кінця 2023 року.

