Проїзний на транспорт за майже 5 тис. грн: Київ увійде до четвірки найдорожчих у Європі

У Києві планують оновити тарифи на проїзд у комунальному громадському транспорті. Разова поїздка у метро, трамваях, тролейбусах та автобусах коштуватиме 30 грн
фото з відкритих джерел
Експерти порівняли запропоновану КМДА вартість проїзного із цінами в інших європейських містах і заявили про колосальний розрив між ціною та якістю послуг

Місячний проїзний на комунальний наземний транспорт Києва та метрополітен після зміни тарифів займе четверту сходинку серед проїзних в столицях Європи. Дорожче тільки в Лондоні, Амстердамі та Стокгольмі. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на громадську організацію «Пасажири Києва».

Експерти порівняли запропоновану КМДА вартість проїзного у 4 875 грн (близько 110 євро) із цінами в інших європейських містах і заявили про колосальний розрив між ціною та якістю послуг.

За даними дослідження, кияни будуть змушені платити за проїзний в середньому втричі більше, ніж жителі столиць Центральної та Східної Європи. При цьому київський квиток не покриватиме проїзд у маршрутках та міській електричці. 

«Навіть поточний дуже не вигідний для киян проїзний за 1300 грн коштує дорожче Праги, Будапешту та на рівні Варшави і Братислави. Хоча різниця в якості, зручності та передбачуваності транспорту з цими містами просто колосальна», – зазначають пасажири Києва. 

Вартість проїзду у європейських столицях
інфографіка: Пасажири Києва

Активісти пояснюють, що європейські міста навмисно роблять ставку на дешеві довгострокові абонементи (місячні, квартальні чи річні), щоб стимулювати водіїв пересідати на муніципальний транспорт. Розрахунок вартості безлімітного проїзду на один день у Європі виглядає так:

  • Прага – 22 грн/день;
  • Афіни – 47 грн/день;
  • Відень – 66 грн/день;
  • Київ (за новим тарифом) – 162 грн/день.

«У Києві все роблять навпаки. КМДА робить абсолютно невигідними місячні проїзні, а квартальних чи річних взагалі не пропонує. Щоб окупити майбутній проїзний за 4875 грн (при разовому тарифі 30 грн), пасажиру потрібно робити по вісім поїздок щодня. Таку кількість виїздити можуть хіба що активні кур’єри», – зазначають в організації.

Нові тарифи на проїзд у громадському транспорті Києва
інфографіка: КМДА
Громадська організація звернулася до КМДА та міського голови Віталія Кличка з вимогою відхилити поточний проєкт рішення, вилучити його з обговорення та напрацювати принципово нове, збалансоване тарифне меню за участю громадськості.

Нагадаємо, у Києві планують оновити тарифи на проїзд у комунальному громадському транспорті. Разова поїздка у метро, трамваях, тролейбусах та автобусах коштуватиме 30 грн. Водночас для пасажирів, які регулярно користуються міським транспортом, діятиме гнучка система знижок. Необхідність перегляду тарифів у мерії пояснюють тим, що вартість проїзду в столиці не змінювалася з 2018 року. За цей час суттєво зросли витрати на електроенергію, паливо, оплату праці працівників транспортних підприємств та утримання інфраструктури.

«Главком» порівняв нові столичні тарифи з німецькою системою громадського транспорту. У Німеччині діє загальнонаціональний квиток Deutschlandticket вартістю 63 євро на місяць, або близько 3200 грн. Він дозволяє безлімітно користуватися міським та регіональним транспортом по всій країні. Водночас у Києві після запланованого підвищення тарифів повний місячний проїзний може коштувати близько 4875 грн. Deutschlandticket діє у метро, автобусах, трамваях та регіональних поїздах на всій території Німеччини. Водночас квиток не поширюється на швидкісні міжміські поїзди.

Кияни масово виступили проти стрімкого зростання цін на проїзд у громадському транспорті столиці. Відповідна петиція №14225 на сайті Київської міської ради зібрала необхідні для розгляду 6 тис. голосів за лічені години після публікації. 

