Головна Країна Кримінал
search button user button menu button

Лісовими стежками до Молдови за $10,5 тис.: на Хмельниччині заблоковано канал втечі чоловіків

Валерія Поліщук
glavcom.ua
Валерія Поліщук
google social img telegram social img facebook social img
Лісовими стежками до Молдови за $10,5 тис.: на Хмельниччині заблоковано канал втечі чоловіків
Правоохоронці затримали обох фігурантів «на гарячому» під час спроби переправити чергового клієнта
фото: СБУ

Зловмисники підвозили ухилянтів на власних автомобілях до Чернівців, ретельно оминаючи блокпости

На Хмельниччині Служба безпеки України і Національна поліція заблокували канал незаконного переправлення чоловіків до Молдови в обхід пунктів пропуску. Організатори схеми брали з клієнтів по понад $10 тисяч за перетин кордону лісовими стежками. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пресслужбу Служби безпеки України.

Організаторами оборудки виявилися 51-річна жителька Хмельницької області та 39-річний мешканець Буковини. Зловмисники підвозили ухилянтів на власних автомобілях до Чернівців, ретельно оминаючи блокпости. Надалі чоловіків супроводжували через державний кордон пішки через лісові масиви.

Вартість такого «транзиту» становила $10,5 тисяч з однієї особи.

Правоохоронці затримали обох фігурантів «на гарячому» під час спроби переправити чергового клієнта. Наразі ділкам повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 332 Кримінального кодексу України (незаконне переправлення осіб через державний кордон).

Суд уже обрав підозрюваним запобіжний захід – тримання під вартою. Санкція інкримінованої статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 9 років.

Нагадаємо, на Волині прикордонники викрили підприємця, який за $15 тис. фіктивно працевлаштовував чоловіків у фірму-перевізник для їхнього виїзду за кордон. 40-річний мешканець Ковельського району, який є директором фірми з міжнародних вантажних перевезень, реєстрував клієнтів у системі «Шлях» як «других водіїв» вантажівок, що давало їм право на перетин кордону з Польщею.

Також у Києві затримали організатора схеми для ухилянтів, який пропонував уникнути служби «працевлаштуванням» військовим капеланом. Свої послуги він оцінював у $25 тис. 

Читайте також:

Теги: кордон СБУ ухилянти

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Щоб не викликати підозр під час розвідвилазок, фігурант видавав себе за особу похилого віку
Маскувався під дідуся: СБУ затримала російського коригувальника у Запоріжжі
4 травня, 10:10
СБУ затримала чотирьох осіб за проросійську пропаганду
СБУ викрила проросійських агітаторів у чотирьох регіонах
27 квiтня, 09:10
Про аварію на Чорнобильській АЕС нікому не можна було говорити
«Київ кишів КДБшниками». Чорнобилець згадує, які після аварії на ЧАЕС, радянська влада посилила контроль за суспільством
26 квiтня, 21:17
СБУ підозрює Козюру у співпраці з російською розвідкою
Справа «щура» в СБУ. Козюра хоче, щоб його обміняли в РФ
22 квiтня, 19:15
Підозрюваним загрожує до восьми років позбавлення волі
Пропонували уникнути призову за $16 тис. Двоє помічників нардепів від ОПЗЖ отримали підозру
15 квiтня, 12:56
Коригуванням обстрілів займалася завербована ворогом місцева жителька
Харків: СБУ затримала російську агентку, яка наводила реактивні дрони
13 квiтня, 10:47

Кримінал

Лісовими стежками до Молдови за $10,5 тис.: на Хмельниччині заблоковано канал втечі чоловіків
Лісовими стежками до Молдови за $10,5 тис.: на Хмельниччині заблоковано канал втечі чоловіків
Мін’юст просить ВАКС конфіскувати майно Азарова та його сина
Мін’юст просить ВАКС конфіскувати майно Азарова та його сина
Лудоманія замість Грузії: тренерка програла в казино мільйон дитячих грошей
Лудоманія замість Грузії: тренерка програла в казино мільйон дитячих грошей
Вимагав у ветерана гроші за зняття з військового обліку. У Дніпрі затримано працівника ТЦК
Вимагав у ветерана гроші за зняття з військового обліку. У Дніпрі затримано працівника ТЦК
Смертельна ДТП. Нардеп Ніколаєнко, якого виправдав суд, назвав єдину свою провину
Смертельна ДТП. Нардеп Ніколаєнко, якого виправдав суд, назвав єдину свою провину
«Бойові» або передова: двох командирів викрили на поборах з підлеглих
«Бойові» або передова: двох командирів викрили на поборах з підлеглих

Новини

Росія вже розпочала весняно-літній наступ: Сили оборони пояснили, чи варто чекати на нове загострення
Сьогодні, 11:05
Російські дрони порушили простір Латвії: один впав біля нафтобази
Сьогодні, 08:29
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
Сьогодні, 02:15
Уряд скасував обмеження на виїзд за кордон для більшості жінок-посадовиць
Вчора, 20:01
Прокуратура Молдови оскаржила рішення суду щодо олігарха-втікача Плахотнюка
Вчора, 17:07
Країни ЄС видали росіянам сотні тисяч віз попри війну: ЗМІ назвали лідерів
Вчора, 16:41

Прес-релізи

BWS 2026 «Бізнеси сміливих»: ключові виклики, рішення та можливості для бізнесу у буремні часи
BWS 2026 «Бізнеси сміливих»: ключові виклики, рішення та можливості для бізнесу у буремні часи
21 квiтня, 13:06
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua