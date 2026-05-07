Лісовими стежками до Молдови за $10,5 тис.: на Хмельниччині заблоковано канал втечі чоловіків

Зловмисники підвозили ухилянтів на власних автомобілях до Чернівців, ретельно оминаючи блокпости

На Хмельниччині Служба безпеки України і Національна поліція заблокували канал незаконного переправлення чоловіків до Молдови в обхід пунктів пропуску. Організатори схеми брали з клієнтів по понад $10 тисяч за перетин кордону лісовими стежками. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пресслужбу Служби безпеки України.

Організаторами оборудки виявилися 51-річна жителька Хмельницької області та 39-річний мешканець Буковини. Зловмисники підвозили ухилянтів на власних автомобілях до Чернівців, ретельно оминаючи блокпости. Надалі чоловіків супроводжували через державний кордон пішки через лісові масиви.

Вартість такого «транзиту» становила $10,5 тисяч з однієї особи.

Правоохоронці затримали обох фігурантів «на гарячому» під час спроби переправити чергового клієнта. Наразі ділкам повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 332 Кримінального кодексу України (незаконне переправлення осіб через державний кордон).

Суд уже обрав підозрюваним запобіжний захід – тримання під вартою. Санкція інкримінованої статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 9 років.

Нагадаємо, на Волині прикордонники викрили підприємця, який за $15 тис. фіктивно працевлаштовував чоловіків у фірму-перевізник для їхнього виїзду за кордон. 40-річний мешканець Ковельського району, який є директором фірми з міжнародних вантажних перевезень, реєстрував клієнтів у системі «Шлях» як «других водіїв» вантажівок, що давало їм право на перетин кордону з Польщею.

Також у Києві затримали організатора схеми для ухилянтів, який пропонував уникнути служби «працевлаштуванням» військовим капеланом. Свої послуги він оцінював у $25 тис.