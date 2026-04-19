Головна Київ Новини
search button user button menu button

«Я не можу промовчати». Депутат Тищенко звернувся до глави МВС після теракту в Києві

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Єлизавета Жабська
google social img telegram social img facebook social img
«Я не можу промовчати». Депутат Тищенко звернувся до глави МВС після теракту в Києві
Керівник Голосіївського управління поліції Кочкадамян Араік Генрикович
фото: Микола Тищенко/Facebook

Микола Тищенко: «За останню добу отримав багато скарг щодо керівника Голосіївського управління поліції»

Народний депутат Микола Тищенко разом із колегами написав депутатське звернення, у якому вимагає відставки керівника Голосіївського управління поліції Араіка Кочкадамяна та негайного проведення службового розслідування. Про це повідомляє «Главком».

«Я не можу промовчати, бо за останню добу отримав багато звернень. Ні, скоріш скарг щодо керівника Голосіївського управління поліції. Звертаюсь, до міністра Ігоря Клименка та начальника Національної Поліції України Івана Вигівського. Як народні депутати ми вважаємо, що після такої «роботи» керівник Голосіївського управління поліції Кочкадамян Араік Генрикович має піти у відставку за власним бажанням», – написав Тищенко на своїх сторінках у соцмережах.

Тищенко та деякі його колеги написали колективне депутатське звернення щодо негайного проведення службового розслідування. «Керівник, вочевидь, не здатний організувати роботу за дотриманням прямих службових обовʼязків своїх підлеглих та контролювати їх виконання. Його недбалість привела до великої трагедії. Особливо під час війни, дана особа не готова до цієї посади», – наголосив нардеп.

За його словами, люди під керівництвом Араіка Кочкадамяна замість того, щоб надати допомогу пораненій людині, продемонстрували «норми з легкої атлетики», покинувши місце події.

«Якщо хтось думає, що ви заспокоїте суспільство звільненням поліцейських безпосередньо з відео – одразу кажу, я спілкуюсь вже другу добу з киянами – так не вийде. Мешканці Голосіївського району вважають, що це пряма відповідальність їхнього керівника і не довіряють йому свою безпеку», – додав Тищенко.

Нагадаємо, Нацполіція розпочала службове розслідування щодо дій поліцейських під час теракту в Києві. На період перевірки двох партульних відсторонено від виконання службових обов’язків. За фактом неналежного виконання службових обов'язків працівниками поліції під час теракту у столиці розпочато кримінальне провадження.

Напередодні в мережу потрапило відео, на якому зафіксована бездіяльність двох працівників поліції, які не вжили заходів для знешкодження нападника. Правоохоронці, які прибули на виклик, залишили місце події одразу після перших пострілів. У коментарях під постом у мережі користувачі зазначали, що через дії поліцейських цивільні особи залишилися без захисту. Зокрема, дитина була змушена рятуватися від вогню самотужки, а одному з дорослих чоловіків врятуватися не вдалося.

Як відомо, 18 квітня у Голосіївському районі столиці 58-річний уродженець Москви відкрив стрілянину по людях, після чого забарикадувався у приміщенні супермаркету та утримував заручників. Одночасно виникла пожежа у квартирі, де був зареєстрований нападник. На місце оперативно прибув прокурор міста Києва. У ході штурму спецпідрозділом КОРД стрільця ліквідовано.

Унаслідок стрілянини на вулиці та в супермаркеті загинули пʼятеро людей. Ще одна жінка померла в лікарні. 10 людей доставили до лікарень після поранень, ще шістьом постраждалим від дій терориста медики надали допомогу на місці.

За даними мера Києва Віталія Кличка, станом на обід 19 квітня серед поранених стрілком у Голосіївському районі столиці – восьмеро осіб досі лишаються у лікарнях. Серед них – одна дитина, яка перебуває у стабільному стані середньої тяжкості. Серед дорослих один постраждалий – у вкрай важкому стані, троє – в тяжкому і ще троє – у стані середньої тяжкості.

Крім того, у КМДА спростували інформацію про смерть матері 12-річного хлопчика внаслідок стрілянини в Києві. Як виявилося, після теракту в лікарні померла не мама хлопчика, а тітка.

Теги: теракт Київ поліція Микола Тищенко

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Новини

«Я не можу промовчати». Депутат Тищенко звернувся до глави МВС після теракту в Києві
«Я не можу промовчати». Депутат Тищенко звернувся до глави МВС після теракту в Києві
Халатність патрульних під час теракту у столиці: відкрито кримінальне провадження
Халатність патрульних під час теракту у столиці: відкрито кримінальне провадження
Теракт у столиці. Влада спростувала інформацію про смерть мами 12-річного хлопця
Теракт у столиці. Влада спростувала інформацію про смерть мами 12-річного хлопця
Стрілянина в Києві. Кличко описав стан поранених
Стрілянина в Києві. Кличко описав стан поранених
З’явилися фото квартири чоловіка, який влаштував теракт у Києві
З’явилися фото квартири чоловіка, який влаштував теракт у Києві
Теракт у Києві. Глава Нацполіції відсторонив двох патрульних
Теракт у Києві. Глава Нацполіції відсторонив двох патрульних

Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua