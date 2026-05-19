На Центральному вокзалі Києва зупинилися ескалатори: що кажуть в «Укрзалізниці»

В «Укрзалізниці» пояснили, що наразі тривають роботи з підготовки до капітального ремонту ескалаторів

Залізничники назвали кілька причин, чому процес відновлення ескалаторів затягується

Пасажири, які прямують від залізничних колій Центрального вокзалу Києва до станції метро «Вокзальна», скаржаться на непрацюючі підйомники у підземному переході. Через це люди змушені піднімати важкий багаж сходами власноруч. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на допис користувача мережі Олексія Гордєєва.

«Є три вічні речі: вогонь, вода та непрацюючі ескалатори «Укрзалізниці» на Центральному київському вокзалі. Пасажири з валізами оцінюють цю незламну системність щодня і щохвилини», – прокоментував ситуацію киянин.

Що кажуть в «Укрзалізниці»?

У пресслужбі перевізника відреагували на скаргу та заявили, що наразі тривають підготовчі роботи до комплексного капітального ремонту ескалаторного обладнання, а не просто «косметичного» відновлення.

Залізничники назвали кілька причин, чому процес відновлення затягується:

Застаріле обладнання: значна частина вузлів та систем експлуатується багато років. Окремі компоненти вже не виробляються серійно, тому потребують індивідуального виготовлення або пошуку аналогів.

Бюрократичні та безпекові процедури: ремонт неможливо виконувати без тривалих технічних експертиз, погодження спеціалізованих робіт та суворого дотримання вимог безпеки.

Брак коштів: компанія змушена враховувати обмежене фінансування в умовах воєнного стану.

«Просимо вибачення за тимчасові незручності та дякуємо пасажирам за терпіння. Роботи з підготовки до ремонту тривають», – додали в «Укрзалізниці».

Коментар «Укрзалізниці» щодо несправності ескалаторів на Центральному вокзалі у Києві скриншот

Клієнтський досвід «тут і зараз»

Автор допису подякував за розгорнуту відповідь, проте зауважив, що пасажирам від роз'яснень не легшає.

«Скрипт хороший. Але клієнтський досвід формується просто зараз, коли у тебе в руках 40-кілограмова валіза і потрібно її тягнути нагору. Якби непрацюючі елеватори були виключенням з правил... але саме таке їх функціонування є правилом», – підсумував пасажир.

Нагадаємо, проблема з ескалаторами на Центральному вокзалі у Києві триває вже не перший рік. Незважаючи на періодичні ремонти та заміну обладнання, пасажири регулярно фіксують зупинку підйомників. Зокрема, у жовтні минулого року на вокзалі частково перестав працювати ескалатор Heavy Duty, який був встановлений у вестибюлі Центрального залізничного вокзалу Києва у 2022 році.

На початку січня 2022 року компанія «Укрзалізниця» повідомляла про початок встановлення двох нових потужних ескалаторів Heavy Duty у вестибюлі Центрального залізничного вокзалу Києва. Планувалося, що нове обладнання буде повністю пристосоване до навантаження, яке відповідає трафіку головного вокзалу столиці, та зможе транспортувати до 11 тисяч пасажирів на добу. Для порівняння, пропускна здатність старого ескалатора становила близько 7,3 тис. пасажирів. Нові ескалатори мали бути оснащені регулятором швидкості, сенсором зупинки сходового полотна за відсутності пасажирів та пристроями для знезараження поручнів.