ДТП, бійка та стрілянина на Солом’янській площі. Поліція затримала водія Porsche Cayenne (фото)

Водій автомобіля Porsche Cayenne допустив зіткнення з автомобілем ВАЗ та ще кількома транспортними засобами на перехресті Солом’янської площі

Лікарі швидкої госпіталізували 22-річного постраждалого з вогнепальним непроникаючим пораненням

Поліція Києва затримала 37-річного водія автомобіля Porsche Cayenne, який у стані алкогольного сп'яніння спричинив ДТП на Солом’янській площі, а потім влаштував стрілянину посеред вулиці. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на пресслужбу столичної поліції.

Як повідомили у поліції, на спецлінію 102 звернулася киянка, яка повідомила про бійку та стрілянину у Солом’янському районі. Поліцейські, які прибули на місце події, встановили, що водій автомобіля Porsche Cayenne допустив зіткнення з автомобілем ВАЗ та ще кількома транспортними засобами на перехресті Солом’янської площі.

За словами правоохоронців, далі водій Porsche Cayenne почав агресивно поводитися, лаятися зі свідками та учасників автопригоди. Зокрема, під час конфлікту порушник вдарив 26-річну пасажирку пошкодженої автівки ВАЗ кулаком у голову.

Травматичний пістолет, вилучений поліцією на місці інциденту фото: Національна поліція України/Facebook

«Водій ВАЗ намагався зупинити нападника, однак, той дістав травматичний пістолет й здійснив два постріли в його бік. Лікарі швидкої госпіталізували 22-річного постраждалого з вогнепальним непроникаючим пораненням та надали йому необхідну допомогу», – повідомили поліцейські.

Затриманому водію автомобіля Porsche Cayenne загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до семи років фото: Національна поліція України/Facebook

Як з'ясувалося, порушником виявився 37-річний мешканець столиці, який, за зовнішніми ознаками, перебував у стані алкогольного сп’яніння й від проходження тесту на стан сп’яніння відмовився. Патрульні склали відносно нього адміністративні матеріали за ч. 1 ст. 130 КУпАП (керування у стані сп’яніння). Чоловіка затримали в порядку статті 208 КПК України та вилучили зброю.

Слідчі Солом’янського управління поліції за процесуального керівництва Солом’янської окружної прокуратури повідомили фігуранту про підозру за ч. 4 ст. 296 КК України – хуліганство, вчинене з особливою зухвалістю та із застосуванням предмета, спеціально пристосованого для нанесення тілесних ушкоджень. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до семи років.

