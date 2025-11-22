У Дніпрі сталася стрілянина: двох чоловіків поранено, підозрюваного затримано

Зброю, з якої, ймовірно, було здійснено постріли, вилучили

У Дніпрі правоохоронці працюють на місці стрілянини, що сталася ввечері 22 листопада в Самарському районі міста. Повідомлення про інцидент надійшло до поліції близько 20:15, передає «Главком».

За попередніми даними, між кількома чоловіками виник конфлікт, у ході якого невідомий відкрив вогонь по двох учасниках суперечки. Постраждалих із вогнепальними пораненнями госпіталізували до лікарні та надали необхідну медичну допомогу.

фото: Нацполіція

На місці події працює слідчо-оперативна група відділення поліції №1 Дніпровського районного управління поліції №2. Правоохоронці оперативно затримали підозрюваного відповідно до ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Зброю, з якої, ймовірно, було здійснено постріли, вилучили.

Наразі вирішується питання щодо правової кваліфікації події та внесення відомостей до ЄРДР. Поліція встановлює всі обставини інциденту.

Нагадаємо, 20 листопада близько 20:10 у Харкові стався збройний напад біля Меморіалу Слави. Невідомий чоловік здійснив постріл у 29-річного місцевого жителя та втік з місця події. Пораненого з вогнепальним пораненням доправили до лікарні.