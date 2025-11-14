Головна Київ Новини
«Укрзалізниця» пригрозила Кличку через борги на десятки мільйонів гривень

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
Борг Києва з початку 2025 року становить 32 млн грн
фото: «Укрзалізниця»

Компанія заявила, що може скасувати деякі залізничні сполучення через борги столиці

«Укрзалізниця» звернулася до мерії Києва з вимогою погасити заборгованість міста перед компанією за перевезення пільгових категорій громадян. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пресслужбу компанії.

Нещодавно мер столиці Віталій Кличко повідомив, що між Києвом і Берліном було укладено меморандум про відновлення прямого залізничного сполучення. «Укрзалізниця» ж відреагувала на цю заяву з іронією: «Мерії Києва та Берліна підписали меморандум… обіцяють прямий поїзд Київ – Берлін… Ми вже готові».

Компанія додала, що попри гучні міжнародні проєкти, столиця не розраховується з перевізником за компенсацію перевезень пенсіонерів та інших пільгових категорій. За даними «УЗ», борг Києва з початку 2025 року становить 32 млн грн. Залізничники кажуть, що «значно бідніші міста платять, а столиця – ніяк».

Пресслужба «Укрзалізниці» додала, що неврегульованість питання фінансування може позначитися на місцевих маршрутах: «Із Фастовом сполучаємо щодня, дуже не хочеться скасовувати на користь Берліна…», – йдеться в заяві.

Нагадаємо, пенсіонери мають право пересувати на залізниці приміського сполучення – в електричках безоплатно. Водночас при пересуванні у потягах далекого сполучення для пенсіонерів таких пільг немає. Тобто, їм доведеться сплачувати повну вартість проїзду. Окрім електричок пенсіонери можуть їздити безоплатно у деяких видах міського транспорту: автобусах, тролейбусах та трамваях.

До слова, «Укрзалізниця» додала нові зупинки для сполучення Київ-Бухарест. Відтепер українці зможуть зупинитися також в деяких містах Молдови.

Як повідомлялося, розпочалось будівництво другої в Україні євроколії. Вона буде побудована від кордону з Польщею до Скнилова, що поблизу Львова.

