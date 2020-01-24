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    Смертельна ДТП під Києвом: Dacia лоб в лоб врізалась у Kia і загорілась (фото)

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    Від удару автомобіль Dacia Logan загорівся - Смертельна ДТП під Києвом: Dacia лоб в лоб врізалась у Kia і загорілась (фото)
    Від удару автомобіль Dacia Logan загорівся
    Фото: Інформатор

    В результаті аварії загинув хлопець

    У четвер, 23 січня, ввечері у місті Буча сталася смертельна ДТП за участю двох автомобілів. На вулиці Києво-Мироцькій зіткнулися Dacia Logan і Kia Sorento.

    Аварія трапилася близько 19.00. Про це повідомляє Інформатор.

    Водій Kia розповів, що він їхав по Києво-Мироцькій з боку Горенки, а в протилежному напрямку рухався Dacia. Прямо перед позашляховиком Logan виїхав назустріч і сталося лобове зіткнення.

    Від удару легковик загорівся. Вогонь вдалося загасити. Водій Dacia 1996 року народження помер на місці.

    Що саме стало причиною зіткнення і інші подробиці ДТП з'ясовуватимуть правоохоронці.

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    Смертельна ДТП під Києвом: Dacia лоб в лоб врізалась у Kia і загорілась (фото)
    Смертельна ДТП під Києвом: Dacia лоб в лоб врізалась у Kia і загорілась (фото)
    Смертельна ДТП під Києвом: Dacia лоб в лоб врізалась у Kia і загорілась (фото)
    Смертельна ДТП під Києвом: Dacia лоб в лоб врізалась у Kia і загорілась (фото)
    Смертельна ДТП під Києвом: Dacia лоб в лоб врізалась у Kia і загорілась (фото)
    Фото: Інформатор

    Як повідомлялося, 23 січня вранці на вулиці Саперно-Слобідській, 25 в Києві сталася масова ДТП за участю п'яти автомобілів.

    Національна поліція України ДТП смерть водій Київщина Буча автомобіль
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