Смертельна ДТП під Києвом: Dacia лоб в лоб врізалась у Kia і загорілась (фото)



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Від удару автомобіль Dacia Logan загорівся Фото: Інформатор

В результаті аварії загинув хлопець

У четвер, 23 січня, ввечері у місті Буча сталася смертельна ДТП за участю двох автомобілів. На вулиці Києво-Мироцькій зіткнулися Dacia Logan і Kia Sorento.

Аварія трапилася близько 19.00. Про це повідомляє Інформатор.

Водій Kia розповів, що він їхав по Києво-Мироцькій з боку Горенки, а в протилежному напрямку рухався Dacia. Прямо перед позашляховиком Logan виїхав назустріч і сталося лобове зіткнення.

Від удару легковик загорівся. Вогонь вдалося загасити. Водій Dacia 1996 року народження помер на місці.

Що саме стало причиною зіткнення і інші подробиці ДТП з'ясовуватимуть правоохоронці.

Як повідомлялося, 23 січня вранці на вулиці Саперно-Слобідській, 25 в Києві сталася масова ДТП за участю п'яти автомобілів.