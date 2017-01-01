За минуло добу столичні рятувальники тричі надавали допомогу при ДТП

За останню добу столичні рятувальники тричі виїжджали на дорожньо-транспортні пригоди

3 грудня о 8:29 до столичної Служби порятунку 101 надійшло повідомлення про те, що на Гостомельському шосе сталась дорожньо-транспортна пригода. Про це інформує прес-служба ДСНС України у Києві, повідомляє «Главком».

«На місце події було негайно відправлено відділення аварійно – рятувального загону спеціального призначення. По прибуттю за вказаною адресою, рятувальники встановили, що внаслідок ДТП автомобілів ВАЗ 2106, Chevrolet Aveo, Volkswagen Passat, Honda Civic, Ford Fiesta, тіло водія ВАЗ 2106 було затиснуло між сидінням та панеллю приладів. За допомогою гідро-пневмо інструменту рятувальники обережно деблокували тіло водія та передали його до працівників медичної служби» - йдеться у повідомленні відомства.

Також столичні рятувальники повідомляють, що другий виклик до Головного управління ДСНС України у м. Києві надійшов о 14:26. За інформацією, в Шевченківському районі столиці, на пр. Перемоги, 80, сталася дорожньо–транспортна пригода.

«На місце події негайно прибули рятувальники. Виявилось, що водій автомобіля Volkswagen Transporter зіткнувся з електроопорою та був затиснутий між сидінням та панеллю приладів. Рятувальники, за допомогою гідравлічного інструменту, обережно деблокували водія та предали його до рук працівників медичної служби», - повідомляють у ДСНС.

Останній виклик до оперативно-координаційного центру Головного управління ДСНС України у м. Києві надійшов о 19:24. За інформацією, на пр. Палладіна, ан проїжджій частині дороги трапилась дорожньо-транспортна пригода вантажного автомобіля ДАФ та автобуса Тата.

«На місце виклику прибули рятувальники аварійно – рятувального загону спеціального призначення. По прибуттю за вказаною адресою, рятувальники встановили, що водія автобуса Тата було заблоковано між панеллю приладів та сидінням. За допомогою гідравлічного інструменту рятувальники обережно деблокували водія та передали його до працівників медичної служби», - йдеться у повідомленні.