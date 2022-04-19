Два головні театри Києва оголосили про співпрацю під час війни

Театр Лесі Українки прийняв трупу Театру Франка, який не може прийняти глядачів в умовах війни

Національний академічний театр ім. Івана Франка гратиме свої найближчі вистави на сценах Національного академічного драматичного театру імені Лесі Українки. Про це повідомив в інтерв’ю «Укрінформу» режисер і директор-розпорядник (2014) Національного академічного драматичного театру імені Лесі Українки Кирил Кашліков.

«Моя мрія, якій, може, з двадцять років, - почала здійснюватися! З «франківцями» ми відтепер спільно діятимемо. У нас велике минуле; наприклад, майстри обох труп між собою дружили. Нам слід докласти зусиль, аби з’явилося велике майбутнє. Під час війни за об’єктивних причин Національний академічний драматичний театр імені Івана Франка не може відкритися. І ми практично домовилися, що вони гратимуть на нашій сцені», - розповів він.

Кашліков повідомив, що 27 квітня у театрі імені Лесі Українки «франківці» покажуть свою камерну виставу «Лимерівна» за Панасом Мирним.

Він переконаний, що театр імені Лесі Українки «знайде власний звук». «Точно він відрізнятиметься від довоєнного, точно не лунатиме в унісон з іншими театрами. Бекграунд минулого й потужна у творчому плані трупа, вибір до постановки п’єс, чим театр завжди славився, та актуальні посили до глядача - допоможуть знайти повоєнний саунд», - сказав Кашліков.

Як відомо, Національний академічний театр ім. Івана Франка розташований на площі Івана Франка, 3 поруч з Банковою, де Офіс президента, що перебуває під особливою увагою ворога. У зв’язку з високим ризиком обстрілу театр поки що не може приймати глядачів у себе.

Нагадаємо, Національний театр імені Міхая Емінеску у Молдові готує театральну постановку-реквієм, присвячену трагічним подіям у Бучі.

До слова, 17 березня стало відомо, що в результаті ракетного обстрілу у Києві загинула відома українська акторка Оксана Швець.