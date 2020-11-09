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    У четвер у Києві два об’єкти підсвітять блакитними вогнями: які й чому

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    Подільсько-Воскресенський мостовий перехід буде підсвічений блакитними вогнями - У четвер у Києві два об’єкти підсвітять блакитними вогнями: які й чому
    Подільсько-Воскресенський мостовий перехід буде підсвічений блакитними вогнями
    Фото: пресслужба мера Києва

    12 листопада – Всесвітній день боротьби із пневмонією

    У четвер, 12 листопада, з 21:00 до 22:00 Київ долучиться до масштабної всесвітньої акції Pneumolight, у якій візьмуть участь понад 47 країн світу. У Всесвітній день боротьби із пневмонією блакитними вогнями у них підсвітять близько 206 будівель та об’єктів інфраструктури для підвищення обізнаності про це захворювання.

    У Києві будуть підсвічені Подільсько-Воскресенський мостовий перехід та Парковий пішохідний міст через Дніпро. Про це повідомляє пресслужба Київської міської держадміністрації.

    Як повідомили в Управлінні міжнародних зв’язків КМДА, ініціатор цієї акції – Асоціація підтримки хворих на пневмонію та членів їх сімей (NEUMOAI). Таким чином організація прагне привернути увагу до необхідності об’єднання зусиль у боротьбі із пневмонією, поінформувати містян про наявну небезпеку та важливість максимального дотримання особистого протоколу поводження в нових умовах коронавірусної загрози.

    На знак солідарності з містами, які зазнають кризи від пневмонії, усіх охочих запрошують долучитися до акції Pneumolight та розмістити свої фотографії у соціальних мережах із хештегом #pneumolight #everybreathcounts @neumoai.

    Коронавірус в Україні
    • Всього
      469018
    • Хворіють
      251310
    • Одужали
      209143
    • Померли
      8565

    Як повідомлялося, за минулу добу, 8 листопада, у Києві коронавірус виявлено у 748 людей. Це на 195 осіб менше, ніж за попередню добу (за добу 7 листопада було 943 хворих). Загалом від початку епідемії у Києві підтверджено 44920 випадків захворювання на Covid-19.

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