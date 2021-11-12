«Двійники» на дорогах Києва: за місяць патрульні виявили два десятки «проблемних» авто

Поліція виявляє документи та номери агрегатів автомобілів із ознаками підробки

Столичні патрульні продовжують викривати «двійників»: від початку листопада 24 випадки виявлення документів та номерів агрегатів автомобіля з ознаками підробки. Про це повідомляє Патрульна поліція Києва.

Так, 11 листопада на вулиці Щусєва увагу патрульних привернув автомобіль Daewoo Nubira. Інспектори зупинили автомобіль та під час перевірки документів встановили, що свідоцтво про реєстрацію вказаного Daewoo має ознаки підробки: номери агрегатів не відповідали зазначеним у базі та свідоцтві.

Перевіривши за допомогою інформаційних баз, поліцейські також встановили, що й номерний знак автомобіля знятий з обліку.

На місце охоронці порядку викликали слідчо-оперативну групу Шевченківського відділу поліції для з'ясування усіх обставин та надання правової кваліфікації діям громадянина.

«Іноді й самі власники автомобілів не знають, що вони купили «проблемний» автомобіль. У такому випадку радість від економії (а такі автомобілі коштують зазвичай дешевше) буде недовгою. Не варто розраховувати тут на свою пильність та знання. Якісні підробки ідентифікаційних номерів настільки майстерно виконані, що і експерту-криміналісту важко визначити підробку без проведення певних процедур. У разі купівлі автомобіля офіційно перереєструйте його у сервісних центрах МВС», – зазначили правоохоронці.

Вони нагадали, що законом передбачена кримінальна відповідальність за підробку та використання підроблених документів.

Як повідомлялося, технічний стан автомобілів в Україні перевірятимуть прямо на дорозі. Для цього поліція використовуватиме спеціальні мобільні діагностичні станції. Перевірки розпочалися 12 листопада 2021 року.