Двоє молодиків намагалися обікрасти платіжний термінал у Києві



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Зловмисники намагалися викрасти гроші з платіжного терміналу за допомогою фомки Фото: Нацполіція

Зловмисниками виявилися 33-річні жителі столиці, раніше судимі за крадіжки та грабежі

На вулиці Миропільській у Дніпровському районі Києва що двоє невідомих намагалися зламати термінал. Повідомлення про це надійшло до поліції. За вказаною адресою виїхали слідчо-оперативна група та екіпаж патрульних, повідомляє прес-служба столичної поліції.

Як розповів начальник Дніпровського управління НП Олександр Кузьмін, зловмисники намагалися викрасти гроші з платіжного терміналу за допомогою фомки.

«Місцевий мешканець побачив двох невідомих, які «крутилися» біля терміналу. І відразу викликав поліцію та надав прикмети. Однак, помітивши автомобіль патрульних, зловмисники викинули знаряддя злочину та намагалися втекти. Неподалік від місця вчинення правопорушення ми затримали схожих за описом двох чоловіків. Ними виявилися 33-річні жителі столиці, раніше судимі за крадіжки та грабежі», – додав Кузьмін.

Підозрюваних затримали у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.

За даним фактом слідчим відділом Дніпровського управління поліції розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 15 та ч. 2 ст. 185 (Замах на крадіжку) Кримінального кодексу України. За скоєне затриманим загрожує до шести років позбавлення волі.