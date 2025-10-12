Кіптява на стінах та вибиті вікна. Який вигляд зараз має будинок у Києві після атаки РФ (репортаж)
Щонайменше 11 постраждалих, серед них 10 – у Печерському районі після нічної атаки на Київ 10 жовтня
Після нічної атаки РФ на столицю, у ніч на 10 жовтня, понівечений будинок поступово розчищають комунальники та місцеві мешканці і фіксують наслідки. Кіптява на стінах, вибиті вікна та понівечені квартири – так виглядає результат російської атаки на Київ. «Главком» показує наслідки влучання дрона.
За даними Київської міської прокуратури, встановлено, що травмовано щонайменше 11 людей, зокрема 10 осіб постраждали у Печерському районі, а також 1 особа травмована у Голосіївському районі.
Потерпілі мають вибухові травми, опіки та отруєння продуктами горіння.
За даними прокуратури, у Печерському районі внаслідок пожежі, спричиненої БПЛА, пошкоджено 17-поверховий житловий будинок. У Голосіївському районі пошкоджено фасад та вікна будинку, а також припарковані автомобілі.
Наразі правоохоронці документують черговий воєнний злочин РФ. Остаточна кількість потерпілих та обсяг збитків встановлюються.
Досудове розслідування проводиться слідчими ГУ СБУ у м. Києві та Київській області за процесуального керівництва Київської міської прокуратури (за ч. 1 ст. 438 КК України – порушення законів та звичаїв війни).
Як відомо, унаслідок атаки на Київ знеструмленими залишаються 2 939 об’єктів інфраструктури, без води – 4 474 будинки. Про це повідомляє Главком із посиланням на КМДА.
Теплопостачання позбавлені 136 соціальних закладів, у яких вже почався опалювальний сезон. Без газу залишається будинок на бульварі Лесі України, пошкоджений внаслідок обстрілу.
За інформацією «Київводоканалу», триває заповнення водопровідної системи.
Коментарі — 0