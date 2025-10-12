Кіптява на стінах та вибиті вікна. Який вигляд зараз має будинок у Києві після атаки РФ (репортаж)

Щонайменше 11 постраждалих, серед них 10 – у Печерському районі після нічної атаки на Київ 10 жовтня

Після нічної атаки РФ на столицю, у ніч на 10 жовтня, понівечений будинок поступово розчищають комунальники та місцеві мешканці і фіксують наслідки. Кіптява на стінах, вибиті вікна та понівечені квартири – так виглядає результат російської атаки на Київ. «Главком» показує наслідки влучання дрона.

фото: Станіслав Груздєв, glavcom.ua

фото: Станіслав Груздєв, glavcom.ua

За даними Київської міської прокуратури, встановлено, що травмовано щонайменше 11 людей, зокрема 10 осіб постраждали у Печерському районі, а також 1 особа травмована у Голосіївському районі.

Потерпілі мають вибухові травми, опіки та отруєння продуктами горіння.

фото: Станіслав Груздєв, glavcom.ua

За даними прокуратури, у Печерському районі внаслідок пожежі, спричиненої БПЛА, пошкоджено 17-поверховий житловий будинок. У Голосіївському районі пошкоджено фасад та вікна будинку, а також припарковані автомобілі.

Наразі правоохоронці документують черговий воєнний злочин РФ. Остаточна кількість потерпілих та обсяг збитків встановлюються.

Досудове розслідування проводиться слідчими ГУ СБУ у м. Києві та Київській області за процесуального керівництва Київської міської прокуратури (за ч. 1 ст. 438 КК України – порушення законів та звичаїв війни).

Як відомо, унаслідок атаки на Київ знеструмленими залишаються 2 939 об’єктів інфраструктури, без води – 4 474 будинки. Про це повідомляє Главком із посиланням на КМДА.

Теплопостачання позбавлені 136 соціальних закладів, у яких вже почався опалювальний сезон. Без газу залишається будинок на бульварі Лесі України, пошкоджений внаслідок обстрілу.

За інформацією «Київводоканалу», триває заповнення водопровідної системи.