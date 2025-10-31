У Києві тимчасово закрито ТРЦ «Гулівер»

Пресслужба додала, що про дату відновлення роботи Gulliver буде повідомлено додатково

Державний Ощадбанк заявив про тимчасове припинення роботи торгово-розважального центру Gulliver з 22:00 30 жовтня 2025 року. Банк зауважує, що його пріоритетом є безпека кожного відвідувача й орендаря. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пресслужбу банку.

Зазначається, що 26 липня держава офіційно зареєструвала право власності на Gulliver за консорціумом Ощадбанку (80%) та Укрексімбанку (20%). «Це стандартна процедура звернення стягнення на заставу – попередній власник ТОВ «Три О» не виконав своїх кредитних зобов’язань перед банками. Далі було сформовано управлінську команду, відновлено договори з комунальними службами та більшістю орендарів. Вже почали отримувати орендні платежі», – наголошує пресслужба.

За словами Ощадбанку, з моменту зміни власника представники ТОВ «Три О» системно перешкоджають передаванню управління комплексом, а саме:

блокують доступ до технічних приміщень та критичної інфраструктури;

не передають технічну документацію та системи управління будівлею;

перешкоджають роботі спеціалістів Ощадбанку;

навмисно перевантажують енергосистему комплексу, що призводить до аварійних відключень і зношення обладнання.

«Всі ці дії ставлять під загрозу безпеку людей, функціонування систем життєзабезпечення будівлі, роботу бізнесів, що орендують приміщення, та завдають шкоди банкам. Консорціум банків звернувся до правоохоронних органів, військової адміністрації та ініціював усі необхідні юридичні дії для захисту прав держави та безпеки громадян. Рішення про тимчасове закриття – єдиний відповідальний крок у ситуації, що склалася. Він дозволить запобігти будь-яким техногенним ризикам і забезпечити стабільну, безпечну роботу комплексу в найближчому майбутньому», – йдеться у повідомленні.

Пресслужба додала, що про дату відновлення роботи Gulliver буде повідомлено додатково одразу після стабілізації ситуації.

Нагадаємо, у липні «Укрексімбанк» та «Ощадбанк» отримали право власності на торгово-розважальний центр «Гулівер» у столиці, який слугував забезпеченням виконання зобов'язань за кредитом.

Як повідомлялося, Шевченківський районний суд Києва передав майно київського «Гулівера» бізнесмена Віктора Поліщука в управління Нацагентству з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (АРМА).

Згодом Агентство з розшуку та менеджменту активів (АРМА) оголосило конкурс на відбір управителя торгівельно-розважального центру Gulliver, який перейшов під управління Агентства за рішенням суду. У вересні 2016 року екскерівник пресслужби Мінфіну повідомляла, що «Ощадбанк» видав компанії «Три О», що управляє столичним ТРЦ «Гулівер», $460 млн кредиту, в той час, як ринкова вартість заставного майна становила ледь половину від цієї суми».